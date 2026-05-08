Bits of Freedom oprichtster Karin Spaink overleden op 68-jarige leeftijd

Karin Spaink, een van de oprichters van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, is op 68-jarige leeftijd overleden. Ze leed aan de ziekte multiple sclerose (ms) en heeft bewust gekozen voor euthanasie. Amsterdam burgemeester Femke Halsema reageert op sociale media en noemt haar 'sprankelende, kritische geest' en 'onvermoeibaar dapper'. Bits of Freedom plaatst ook een bericht op de eigen website waarin algemeen directeur Evelyn Austin dankt voor de voorbeeldrol die Spaink vervulde en voor de inspiratie die ze blijft achterlaten.

Karin Spaink , een van de oprichters van digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, is op 68-jarige leeftijd overleden. Dat is bekendgemaakt in een tekst op haar eigen site.

Spaink was ook schrijfster en columniste voor verschillende Nederlandse kranten. Ze leed aan de ziekte multiple sclerose (ms). Die ziekte verergerde drie jaar geleden. Op haar site staat een afscheidstekst.

Als alles volgens plan is verlopen, ben ik vanochtend overleden - een dood waarvoor ik zelf heb gekozen, en die ik maandenlang heb besproken en voorbereid. Ze zegt verder dat ze zonder spijt of berouw is gestorven. Ik heb veel kunnen doen, ondanks die ms, aanzienlijk meer dan ik eerder vreesde; maar ik wilde simpelweg niet dat die ziekte alsnog het laatste woord zou krijgen. Ik wilde zelf mijn uiterste grens bepalen





Burgemeester Velema informeert omwonenden over demonstraties in Ter ApelBurgemeester Jaap Velema van Westerwolde heeft omwonenden van het aanmeldcentrum in Ter Apel geïnformeerd over de geplande demonstraties van zaterdag. Ondanks het afblazen door Defend Netherlands, worden demonstraties nog verwacht, waaronder van Freedom Fighters. De gemeente neemt veiligheidsmaatregelen, zoals het vrijhouden van wegen, en de politie staat klaar met extra agenten. Demonstraties worden niet tegengehouden, maar wel gefaciliteerd als grondrecht.

Columnist en Activist Karin Spaink Overleed Op 68-jarige leeftijdKarin Spaink, een bekende Nederlander die vooral bekend is van haar columns in het Parool, heeft afgelopen jaar haar activiteiten moeten stopzetten vanwege haar gezondheidsproblemen. Ondanks haar ziekte en eerder geconstateerde borstkanker heeft ze nog jarenlang kunnen werken.

Journalist and activist Karin Spaink announces own death in her last blogpost 'Exit Spaink', dying at 68 due to MS complications after seeking euthanasiaDutch journalist and activist Karin Spaink, a former Parool columnist, passed away at the age of 68 after seeking euthanasia due to the complications of Multiple Sclerosis. The activist, who wrote over a thousand columns on issues such as privacy, sexual diversity, and feminism, opened up about her health struggles in her columns and later in her book 'Vallende vrouw'.

Columnist, activist en opiniemaker Karin Spaink (68) overledenKarin Spaink (68) overleed vanochtend na euthanasie. De columnist en activist leed aan MS en borstkanker. Ze schreef ruim 1000 columns voor Het Parool.

