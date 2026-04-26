Biopic 'Michael' breekt records ondanks slechte kritieken

De film over Michael Jackson heeft een verrassend succesvol openingsweekend beleefd, met een wereldwijde opbrengst van 217 miljoen dollar. De film wordt echter bekritiseerd vanwege het vermijden van de beschuldigingen van kindermisbruik.

De biografische film 'Michael', gewijd aan het leven van popicoon Michael Jackson , heeft een verrassend succesvol openingsweekend beleefd in de wereldwijde bioscopen, ondanks de overwegend negatieve kritieken die eraan voorafgingen.

De film bracht wereldwijd een indrukwekkende 217 miljoen dollar (ongeveer 185 miljoen euro) in het kasregister, wat het tot een van de meest succesvolle openingsweekenden voor een biografische film ooit maakt. Deze prestatie overtreft ruimschoots de initiële verwachtingen, die lagen tussen de 50 en 60 miljoen dollar voor het eerste weekend. De Amerikaanse markt was verantwoordelijk voor het grootste deel van de opbrengst, met een totale inkomsten van 97 miljoen dollar.

Dit resultaat is significant hoger dan de openingscijfers van eerdere succesvolle biopics, zoals 'Straight Outta Compton' die 60 miljoen dollar opbracht, en 'Bohemian Rhapsody' die met 51 miljoen dollar van start ging. Hoewel 'Bohemian Rhapsody' uiteindelijk uitgroeide tot een wereldwijd fenomeen met een totale opbrengst van 910 miljoen dollar, heeft 'Michael' nu al een sterke basis gelegd voor potentieel vergelijkbare successen.

De film, geregisseerd door Leon Ichaso en met Jaafar Jackson in de hoofdrol als de King of Pop, heeft echter ook te maken met controverse. De kritiek richt zich voornamelijk op de vermeende verheerlijking van Michael Jacksons leven, waarbij de ernstige beschuldigingen van kindermisbruik die de zanger jarenlang achtervolgden, grotendeels buiten beschouwing zijn gelaten.

Deze beslissing om de controversiële aspecten van Jacksons leven te vermijden, heeft geleid tot beschuldigingen van een te gladgestreken en onvolledige weergave van zijn complexe persoonlijkheid en nalatenschap. De prestatie van 'Michael' in het openingsweekend is des te opmerkelijker gezien de negatieve recensies. Veel critici hebben de film bekritiseerd vanwege het gebrek aan diepgang en de weglating van belangrijke, maar gevoelige onderwerpen.

De focus ligt voornamelijk op Jacksons artistieke ontwikkeling en zijn opkomst tot wereldroem, terwijl de donkere kant van zijn leven, inclusief de beschuldigingen en de daaropvolgende rechtszaken, nauwelijks aan bod komt. Dit heeft geleid tot een debat over de verantwoordelijkheid van biografische films om een eerlijk en volledig beeld van hun onderwerp te schetsen, zelfs als dat betekent dat controversiële aspecten moeten worden belicht.

Sommige critici beweren dat de film een gemiste kans is om een kritische en genuanceerde analyse van Michael Jacksons leven te bieden, en in plaats daarvan kiest voor een veilige en verheerlijkende benadering. Anderen benadrukken dat de film primair bedoeld is als een eerbetoon aan Jacksons muzikale nalatenschap en dat het geen doel is om een volledig juridisch of biografisch verslag te geven.

De keuze om de beschuldigingen van kindermisbruik buiten de film te houden, is een bewuste beslissing geweest van de filmmakers, die waarschijnlijk hebben getracht de film toegankelijk te maken voor een breed publiek en te voorkomen dat de film in een negatief daglicht zou komen te staan. Desondanks blijft de controverse rondom deze beslissing bestaan en zal waarschijnlijk een belangrijke factor blijven spelen in de discussie over de film.

De rol van Jaafar Jackson, Michaels neef, als de hoofdrolspeler heeft ook veel aandacht getrokken. Zijn fysieke gelijkenis met zijn oom en zijn pogingen om Jacksons iconische dansmoves en zangstijl te imiteren, zijn door velen geprezen. Echter, sommige critici hebben opgemerkt dat Jaafar Jackson nog niet de acteerervaring heeft om de complexiteit van Michael Jacksons persoonlijkheid volledig te kunnen weergeven.

Ondanks deze kritiek heeft zijn optreden bijgedragen aan de populariteit van de film en heeft het veel fans aangetrokken die graag een visuele representatie van de King of Pop wilden zien. De film zelf is een ambitieus project dat probeert de omvang en impact van Michael Jacksons leven en carrière te vangen.

Het bevat veel van zijn meest bekende liedjes en dansroutines, en probeert een beeld te schetsen van de druk en de uitdagingen waarmee Jackson te maken had tijdens zijn opkomst tot roem. De visuele stijl van de film is geïnspireerd door Jacksons videoclips en concerten, en probeert de energie en de creativiteit van zijn optredens te vangen. Of 'Michael' uiteindelijk de financiële successen van 'Bohemian Rhapsody' zal evenaren, is nog afwachten.

De controverse rondom de film en de negatieve recensies kunnen een negatieve invloed hebben op de langetermijnopbrengst. Echter, de sterke openingscijfers en de aanhoudende interesse in Michael Jackson suggereren dat de film nog steeds een aanzienlijk publiek kan aantrekken





