Biografie van Annemiek van Vleuten: van Vorden naar wereldtop

De wielrennersteres Annemiek van Vleuten deelt in haar nieuwste biografie 'Vallen, opstaan en de drive om beter te worden' over haar opkomst, persoonlijke struggles en het moment dat een telefoontje met een trillende stem alles veranderde. Ze spreekt over haar jeugd in Gelderland, het studentenleven in Wageningen en de Drive die haar naar de hoogtepunten van de sport bracht, inclusief Olympisch goud en overwinningen in alle grote rondritten. Ook reflecteert ze op haar beslissing om te stoppen en de contemporaine financiële realiteit van vrouwelijke topsporters.

Annemiek van Vleuten, een van de grootste wielrenners ooit, heeft een biografie uitgebracht getiteld 'Vallen, opstaan en de drive om beter te worden'. In dit boek reflected ze op haar indrukwekkende carrière en de persoonlijke reis die haar heeft gevormd.

Ze groeide op in Vorden in Gelderland, waar voetbal haar eerste sport was, en studeerde in Wageningen waar ze niet alleen haar passie voor wielrennen ontdekte maar ook het studentenleven in Huize Zeldenrust haar sterk beïnvloedde. Haar doorbraak kwam doordat ze moedig een telefoontje plaatste naar Marianne Vos, met een trillende stem, om een plek in diens ploeg te vragen. Daarna werd ze een dominante kracht met overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, wereldtitels, alle grote ronden en Olympische medailles.

In 2023 stopte ze en erkent dat ze, hoewel ze ongelooflijke successen boekte, financieel niet de vruchten plukte van het huidige vrouwelijke wielrennen. Ze benadrukt echter dat rijkdom niet in geld zit maar in persoonlijke ontwikkeling en het genot van een divers leven na de sport. Het boek biedt een unieke kijk op deFtogen achter de glimlach van een kampioene





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