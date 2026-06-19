BinckPARK: een mobiliteitshub en groene woonbocht in Den Haag

De bouw van BinckPARK in de Haagse Binckhorst markeert een belangrijke stap in de transitie van een oud industriegebied naar een moderne woon- en werkwijk, waarbij 9 woningen, een parkeerfaciliteit voor meer dan 500 auto's en een groendak samenkomen in één geïntegreerd project.

De bouw van BinckPARK, een innovatieve mobiliteitshub in het kwartier Binckhorst in Den Haag, is inmiddels van start gegaan. Vanuit de kern van het oude industriegebied ontstaat een moderne structuur die inspeelt op zowel mobiliteit als wonen.

Het gebouw voorziet in meer dan vijfhonderd parkeerplaatsen voor auto's, een ruimte die essentieel is voor het komende netwerk met de nieuwe woon- en werkvoorzieningen. Daarnaast worden er negen kleinere maisonnettes gerealiseerd die direct op het dak van het parkeertekstuur verankerd zijn. Deze woningen zijn binnenkomend en sluiten naadloos aan bij de nieuwe woonomgeving die zich zowel boven als rondom het parkeergaragecentrum bevindt.

Bovenop het gebouw wordt een ruim groen dak erkend als een belangrijk ecosysteem in het hart van de stad. Dit groendak bestaat niet alleen uit gras en bloemen, maar ook uit geurige struiken, heide of andere lokale planten die de biodiversiteit vergroten. Er wordt uitgegaan van een zorgvuldige planning waarbij een deel van het dak als zonne-energieinstallatie wordt gebruikt, terwijl de andere delen wolken en vogellanden bieden.

Naast de topische duurzaamheid bewijst het project het potentieel om het woon- en werkwijk nog aantrekkelijker te maken door het temperatuurregulerend effect van groene daken. In 2024 heeft de Binckhorst een officiële knooppuntstatus als doorbraaklocatie gekregen, een maatregel van het Rijk om de vaak langdurige bouwprocessen te versnellen.

Dit accent geeft de bouw van het park een extra impuls doordat de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk samenwerken met de regio Rotterdam-Den Haag, de provincie Zuid-Holland en de ministeries BZK en I&W. Vervolgens werd op vrijdag de intentieovereenkomst met de term 'Doorbraak Binckhorst' ondertekend, die een versnelling garandeert voor het sluiten van 7500 tot 8000 extra woningen. Deze afspraak leidt tot een aanzienlijke toename van de woningbouwcapaciteit en biedt ruimte voor diverse voorzieningen: het Trekvlietkwartier transformeert tot een woonwijk waar een nieuwe basisschool, een bibliotheek en diverse winkeliers worden weggewerkt; het Mercuriuskwartier, gelegen tegen de treinsporen, staat gepland voor bedrijfsruimtes en een sportcentrum.

De Binckhaven, een onderdeel van de haven, wordt nu voorzien van horecagelegenheden langs de kades, waarmee de Steekring de economische aantrekkingskracht versterkt. In het Parkkwartier worden groene lanen aangelegd om inwoners te laten genieten van rustige wandelroutes en speelplekken voor kinderen. Het hele project stelt de stad voor de uitdaging om een toekomstbestendige infrastructuur te creëren, waarbij mobiliteit, wonen en een groene leefomgeving naadloos met elkaar overgaan





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