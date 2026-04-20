Bijzondere ontmoeting in Beieren: Vaticaans voetbalteam op bezoek bij Bayern München

Het voetbalteam van het Vaticaan bracht een ludiek en memorabel bezoek aan Bayern München, waarbij Vincent Kompany de spelers gekscherend aanzag voor een delegatie van Borussia Dortmund.

De sportredactie van VI.nl brengt in de geliefde rubriek In de Kantlijn dagelijks de meest kleurrijke en opmerkelijke verhalen uit de internationale voetbalwereld samen. Het is de plek waar de serieuze zaken even in de koelkast worden gezet om ruimte te maken voor de luchtige kant van de sport. Deze week viel er een wel heel bijzondere ontmoeting te noteren in Beieren.

Een delegatie van het Vaticaanse voetbalteam bracht een bezoek aan de Allianz Arena, waar zij als eregasten werden ontvangen door de technische staf van Bayern München. Toen de spelers in hun opvallende geel-zwarte tenue het heilige gras van de Duitse recordkampioen betraden, kon Vincent Kompany een grapje niet onderdrukken. Met een knipoog vroeg de trainer aan de heren of dit niet stiekem een delegatie van aartsrivaal Borussia Dortmund was. De Vaticaanse voetballers konden er smakelijk om lachen en verzekerden Kompany dat hun loyaliteit bij de Heilige Stoel lag en niet bij de club uit het Ruhrgebied. Naast de ludieke interactie met de trainer van Bayern München, was er ook een ontmoeting met clubicoon Manuel Neuer. Voor de spelers uit Rome voelde dit moment aan als een ontmoeting met een ware legende, waarbij Neuer door velen in de voetbalwereld wordt beschouwd als de patroonheilige van het keepersgilde. De dag werd vervolgd met een uitgebreide rondleiding door het indrukwekkende clubmuseum en de catacomben van de Allianz Arena. Het Vaticaanse team, dat bestaat uit een unieke mix van medewerkers van Vaticaanse musea, leden van de Zwitserse Garde en kopstukken uit de Romeinse Curie, keek zijn ogen uit bij het zien van de prijzenkast van de Duitse gigant. Hoewel de bezoekers uit Rome sportief gezien nog lang niet kunnen tippen aan de dominante status van Bayern München, was het voor beide partijen een dag om niet snel te vergeten. De prestatie om überhaupt een representatief voetbalteam op de been te brengen is in zichzelf al een klein wonder te noemen. Met een totale bevolking van nog geen duizend inwoners in Vaticaanstad is de vijver waarin gevist kan worden voor de selectie uiteraard erg klein. Aangezien het team niet is aangesloten bij internationale voetbalbonden zoals de FIFA of de UEFA, spelen zij voornamelijk vriendschappelijke wedstrijden en liefdadigheidstoernooien. Toch stralen de voetballers in hun eigen tenue een enorme passie voor het spelletje uit. Het bezoek aan de Allianz Arena onderstreept nog maar eens de verbindende kracht van voetbal, waarbij zelfs een kleine staat uit het hart van Italië een brug kan slaan naar de wereldtop in Duitsland. De sfeer was ontspannen, de grappen waren talrijk en de gastvrijheid van Bayern München zorgde voor een uniek intermezzo in een verder druk en zakelijk voetbalseizoen





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vaticaan Bayern München Vincent Kompany Manuel Neuer In De Kantlijn

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »