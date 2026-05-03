Bijlow schittert in Serie A, KNVB teruggefloten in Vitesse-zaak

Justin Bijlow levert een top prestatie bij Genoa tegen Atalanta, terwijl de KNVB een juridische nederlaag lijdt in de zaak rondom Vitesse. Een combinatie van sportieve successen en juridische strijd in het Nederlandse en Italiaanse voetbal.

Justin Bijlow heeft een indrukwekkende prestatie geleverd tijdens het Serie A duel tussen Atalanta Bergamo en Genoa , dat in een 0-0 gelijkspel eindigde. De Nederlandse doelman, die afgelopen winter de overstap maakte van Feyenoord naar de Italiaanse club, was cruciaal voor Genoa met een reeks spectaculaire reddingen.

Hij dwong direct een basisplaats af bij Genoa en heeft zijn positie verstevigd door consistent betrouwbaar te zijn onder de lat. Ondanks een korte zorg over een mogelijke blessure tegen Como, was Bijlow fit genoeg om tegen Atalanta te spelen. Atalanta, met Marten de Roon in de gelederen, probeerde Bijlow herhaaldelijk te testen, maar de Oranje-international hield keer op keer stand. Hij noteerde in totaal zeven reddingen, waarvan er minstens twee als zekere doelpunten werden voorkomen.

Italiaanse sportmedia zijn vol lof over zijn optreden. Ze beschrijven hem als onverschrokken tegen de aanvallers van Atalanta en prijzen zijn spectaculaire reddingen. Hij wordt 'vrijwel perfect in elke situatie' genoemd, met speciale vermelding van twee opvallende reddingen in de eerste helft en een wonderbaarlijke dubbele redding in de tweede helft. Naast zijn uitstekende reflexen wordt ook zijn bijdrage aan de opbouw van het spel geprezen; hij functioneert met zijn voeten als een extra veldspeler en wordt als 'onmisbaar' beschouwd.

Deze prestatie komt op een cruciaal moment, aangezien bondscoach Ronald Koeman binnenkort zijn definitieve selectie voor het komende toernooi zal bekendmaken. Bijlow, die tot nu toe acht interlands heeft gespeeld mede door blessureleed, hoopt uiteraard deel uit te maken van de selectie. Naast het sportieve succes van Bijlow, is er ook discussie over een juridische uitspraak in Nederland betreffende Vitesse. De KNVB is teruggefloten door de Hoge Raad in een zaak over de licentie van Vitesse.

Het gerechtshof oordeelde eerder al dat het besluit van de KNVB juridisch niet zorgvuldig genoeg was genomen, en de advocaat-generaal van de Hoge Raad adviseert nu om dit oordeel in stand te laten. De kritiek richt zich op het feit dat de KNVB zelf de regels en juridische procedures niet correct heeft gevolgd bij het bestraffen van Vitesse voor het overtreden van financiële regels en het omzeilen van het licentiesysteem.

De uitspraak benadrukt het belang van zorgvuldigheid, proportionaliteit en hoor en wederhoor in juridische procedures, zelfs voor machtige instanties zoals de KNVB. De uitspraak wordt door sommigen gezien als een overwinning voor rechtsstaat en een bevestiging dat niemand boven de wet staat. Er is ook vreugde bij Vitesse-fans, die hopen dat dit advies wordt overgenomen en dat de club weer kan terugkeren naar de top van het Nederlandse voetbal.

