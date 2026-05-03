Bijlow houdt Genoa op de been tegen Atalanta en droomt van WK

Justin Bijlow blonk uit tegen Atalanta en verzekerde Genoa van een belangrijk punt in de Serie A. Zijn prestaties roepen vragen op over zijn kansen op een plek in de WK-selectie.

Zaterdag was een bijzonder succesvolle dag voor Justin Bijlow , de Nederlandse doelman van Genoa . Hij speelde een cruciale rol in het behalen van een gelijkspel tegen Atalanta , een resultaat dat voor zijn club van groot belang is.

De wedstrijd eindigde in 0-0, en Bijlows prestaties waren doorslaggevend om deze stand te handhaven. Hij hield Atalanta keer op keer van scoren af, met een reeks indrukwekkende reddingen die de aandacht trokken van zowel fans als kenners. Dit was zijn veertiende wedstrijd in de Serie A, en hij behaalde alweer zijn vierde clean sheet, wat getuigt van zijn consistentie en betrouwbaarheid.

Genoa's punt tegen Atalanta is niet alleen een sportieve overwinning, maar ook een belangrijke stap richting het veiligstellen van een plek in de Serie A voor volgend seizoen. De club heeft nu een comfortabele voorsprong van minimaal twaalf punten op de teams die zich in de degradatiezone bevinden. Deze marge is zo groot dat het vrijwel onmogelijk is voor concurrenten om dit gat nog te dichten, waardoor Genoa zich praktisch kan verzekeren van handhaving.

De weg naar dit punt was echter niet zonder obstakels. Bijlow beleefde een zorgwekkend moment in de vorige competitiewedstrijd tegen Como, waar hij in de rust met een blessure moest worden vervangen. Gelukkig bleek nader onderzoek uit te wijzen dat de blessure niet ernstig was, waardoor hij fit genoeg was om tegen Atalanta weer onder de lat te staan.

Zijn terugkeer was een opluchting voor zowel de club als de fans, en hij bewees direct zijn waarde met een uitstekende prestatie. De wedstrijd tegen Atalanta was een demonstratie van Bijlows keeperskwaliteiten. Hij noteerde zeven reddingen, waarmee hij keer op keer voorkwam dat Atalanta de score opende. Zijn optredens bij Genoa zijn niet onopgemerkt gebleven en hij solliciteert nadrukkelijk naar een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal.

Hij was al eerder onderdeel van de selectie tijdens de laatste interlandperiode, toen Robin Roefs door een blessure afhaakte. De concurrentie is echter sterk, met Bart Verbruggen die doorgaans als eerste keus wordt beschouwd, en Mark Flekken die regelmatig wordt uitgenodigd door bondscoach Ronald Koeman. Verbruggen maakte recentelijk een fout bij Brighton, wat de discussie over de keeperspositie verder aanwakkert.

Bijlows consistente prestaties in de Serie A bieden hem echter een sterke basis om zijn kansen te vergroten en zich te bewijzen als een betrouwbare optie voor het Nederlands elftal. Zijn ontwikkeling in Italië is opmerkelijk en hij laat zien dat hij klaar is voor een belangrijke rol op het hoogste niveau. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn om zijn positie verder te verstevigen en zijn droom om deel uit te maken van de WK-selectie te realiseren.

Hij is een belangrijke speler geworden voor Genoa en een potentiële aanwinst voor het Nederlands elftal





