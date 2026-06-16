Bielsa knorrig over vragen naar zijn gedrag bij FIFA-portretten na gelijkspel Uruguay

De bondscoach van Uruguay, Marcelo Bielsa, reageerde kortaf op vragen over zijn gedrag tijdens de FIFA-portretten na het gelijkspel tegen Saoedi-Arabië. Hij wees erop dat hij geen verklaring hoefde te geven over waarom hij niet in de camera keek en uitte zijn afkeer over de obsessie met uitleg over persoonlijke gewoontes. De zeventigjarige trainer baalde van het gelijkspel en gaf aan dat hij geen voorspellingen kan doen over de rest van de groepswedstrijd.

Uruguay voorkwam in de nacht van dinsdag op woensdag dat het onderuitging tegen Saoedi-Arabië , tien minuten voor tijd maakte Maxi Araújo gelijk namens de Zuid-Amerikanen.

Op het persmoment achteraf was de zeventigjarige Bielsa kalm, maar vooral kortaf op de vragen van de journalisten.

'Voor mij is belangrijk dat er geen spelers geblesseerd zijn geraakt. ' En: 'Ook een gelijkspel bij de andere groepswedstrijd? Ik kan geen voorspelling doen over hoe het nu gaat verlopen.

' Bielsa baalde van het gelijkspel, omdat hij het gevoel had dat Uruguay zijn openingswedstrijd op het WK had kunnen winnen. Hij baalde ook van een vraag van een Amerikaanse verslaggever, die inhaakte op de portretten die gemaakt werden door de FIFA voorafgaande aan het toernooi. Tijdens voorbeschouwingen, bijvoorbeeld met de opstellingen voorafgaande aan een WK-wedstrijd, kunnen televisiezenders bewegende portretten van spelers en coaches gebruiken, als visualisatie.

Het portret van Bielsa is opvallend, aangezien hij kort in de camera kijkt en vervolgens alleen naar de vloer. Was dit een bewuste keuze van Bielsa?

'Ik hoef daar geen verklaring voor te geven', antwoordde hij knorrig. 'De foto's en video's zijn genomen zoals ze genomen zijn. Ik ben toch geen fotomodel? Ik stond voor de camera en de fotografen deden hun werk.

Moet ik echt uitleggen waarom ik mensen soms niet aankijk?

' Daarna bleef Bielsa stil en kreeg een volgende journalist de kans om een vraag te stellen. De bondscoach van Uruguay gaf een kort antwoord, om vervolgens terug te komen op de vorige vraag.

'Er moet toch een limiet zijn aan wat verklaard moet worden? Ik draag een bril. Waarom draag ik een bril? Ik kijk niemand aan.

Waarom kijk ik niemand aan? Ik kijk omhoog of ik kijk omlaag, er zijn zoveel dingen die blijkbaar verklaard moeten worden. Ik heb geen verplichting om me als model te gedragen, ik heb niets verkeerds gedaan.

' Daarmee werd het persmoment afgesloten en kan Bielsa toeleven naar de siguiente WK-wedstrijd van zijn Uruguay: tegen Kaapverdië





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Marcelo Bielsa Uruguay WK Saoedi-Arabië FIFA Portretten Persmoment Gelijkspel

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