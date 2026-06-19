Bianca Buurman pleit voor vaste stem van verpleegkundigen in OMT na coronakritiek

Tijdens een parlementaire hearing vertelt Bianca Buurman, voormalig voorzitter van V&VN en adviseur tijdens de coronacrisis, over de cruciale rol van verpleegkundigen en de gebreken in het beleid voor verpleeghuizen. Haar onderzoek naar verspreiding van het virus leidde tot vroegtijdige waarschuwingen die lange tijd genegeerd werden door het OMT. Ze benadrukt de noodzaak van betere voorbereiding, preventieve maatregelen en een blijvende stem voor verpleegkundigen in crisismanagement.

Tijdens de coronapandemie speelde Bianca Buurman , als voorzitter van de grootste beroepsvereniging van verpleegkundigen en als adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, een cruciale rol als de stem van de verpleegkundigen.

Ze zat bij overleggen van het Outbreak Management Team (OMT) en kreeg de taak om onderzoek te doen naar de verspreiding van het coronavirus in verpleeghuizen. Haar onderzoek concludeerde dat de symptomen bij ouderen veel moeilijker te herkennen waren, wat leidde tot een verantwoorde kritiek op het kabinetsbeleid dat aanvankelijk onvoldoende oog had voor de 'stille ramp' in verpleeghuizen.

Buurman stelde al begin april 2020 preventieve mondkapjes en een beter testbeleid voor, maar het OMT volgde haar advies niet en bleef maanden bij de stelling dat preventieve maatregelen niet nodig waren. Die richtlijn werd pas in augustus 2020 aangepast, wat Buurman als frustrerend en niet verantwoord ervoer. Het kabinet besloot in maart 2020 verpleeghuizen te sluiten voor bezoekers vanwege tekort aan beschermingsmiddelen, wat ingrijpende gevolgen had voor eenzaamheid en welzijn van ouderen.

Buurman begreep destijds de beslissing, maar denkt nu dat dergelijke maatregelen niet meer haalbaar zijn en dat er meer regionale, gepaste aanpakken nodig zijn. As 'chief nursing officer' zette ze zich in om de stem van de 400.000 verpleegkundigen hoorbaar te maken, wat in eerste fase niet lukte maar later beter werd. Ze hoop dat verpleegkundigen in de toekomst een vaste plek krijgen in het OMT, zodat hun perspectief altijd wordt gehoord.

Bovendien vond ze dat het kabinet excuses zou moeten aanbieden voor de vertraging in beschermingsmiddelen vanwege de invloed van het OMT. Tot slot werd er nooit officieel 'code zwart' uitgeroepen, wat betekent dat er nooit een situatie was waarop alle ziekenhuisbedden bezet waren en patiënten niet meer naar het buitenland konden worden verplaatst, waardoor artsen op niet-medische gronden moesten kiezen wie wel en wie niet een bed kreeg





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Coronacrisis Verpleegkundigen OMT Bianca Buurman Verpleeghuizen

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