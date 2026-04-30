Bezuinigingen bedreigen wekelijkse walking voetbal voor senioren in Breda

Gemeentelijke bezuinigingen zetten projecten van NAC Maatschappelijk, waaronder het populaire walking voetbal voor senioren, op losse schroeven. Deelnemers vrezen voor sociaal isolement en het verlies van een belangrijke ontmoetingsplek.

De toekomst van het wekelijkse walking voetbal , de gezamenlijke koffiemomenten en de onmisbare gesprekken in de kleedkamer voor tientallen senioren in Breda en omliggende gemeenten staat op het spel.

Een bezuinigingsmaatregel van de gemeente Breda brengt diverse projecten van NAC Maatschappelijk in ernstige problemen. Voor Joost Verhaeren, 71 jaar en deelnemer aan NAC OldStars, zou het verdwijnen van deze activiteit een groot verlies betekenen: 'Het creëert een leegte in mijn leven'. De spelers van NAC OldStars, afdeling Etten-Leur, tonen nog steeds een opvallende fanatieke instelling tijdens hun wekelijkse bijeenkomsten op woensdagochtend.

Hoewel de bewegingen misschien niet meer zo vlot gaan als vroeger, is de passie en de competitiedrang duidelijk zichtbaar. Aanmoedigingen vliegen over het veld: 'Spelen die bal!

' en 'Ik sta al een half uur vrij! '. Achter de lach en de sportieve energie schuilt echter een groeiende bezorgdheid. De aangekondigde bezuinigingen dreigen het voortbestaan van het NAC OldStars project, onderdeel van de maatschappelijke tak van NAC Breda, na 1 juli in gevaar te brengen.

Joost Verhaeren maakt zich zorgen over de gevolgen: 'Als dit doorgaat, stopt de dynamiek'. Hij verwacht dat de groep wellicht nog een tijdje zal doorgaan, maar vreest dat de activiteiten uiteindelijk langzaam zullen verdwijnen. Ook Ton Luijten, 74 jaar en medespeler, benadrukt het belang van de sociale aspecten: 'Het is sociaal enorm belangrijk wat we hier doen. Je ontmoet elkaar, drinkt koffie en praat bij.

Bij verjaardagen trakteren we elkaar op gebak en zelfs met kerst lunchen we gezamenlijk. Het lijkt misschien niet veel, maar voor veel mensen is het van onschatbare waarde. Als dit stopt, valt dit alles weg. Het is meer dan alleen voetballen'.

Het samen sporten speelt een cruciale rol in het voorkomen van sociaal isolement, met name op oudere leeftijd wanneer werk en sociale contacten vaak afnemen. Een vaste groep als NAC OldStars biedt een waardevol alternatief. Ton vertelt over een deelnemer die als vluchteling naar Nederland is gekomen: 'We weten niet of hij een sociaal netwerk had, maar hier voelt hij zich erbij horen'. Joost bevestigt de positieve impact: 'Het haalt senioren honderd procent uit hun isolement.

Sommige mensen zouden anders bijna niemand meer zien'. Naast de wekelijkse trainingen organiseert NAC Maatschappelijk ook wedstrijden, toernooien en bijeenkomsten voor oudere voetballers in de regio. Zowel Ton als Joost uiten hun verbazing over de bezuinigingen. Ton stelt: 'De overheid benadrukt het belang van preventie en bewegen, en dit is juist een uitstekende manier om dat te stimuleren.

Om vervolgens de subsidie stop te zetten, is paradoxaal'. Joost noemt het 'pijnlijk': 'Het bedrag is waarschijnlijk beperkt in vergelijking met de totale gemeentebegroting, maar voor ons is het een grote teleurstelling. Het verdwijnen van dit project zou voor mij en velen anderen een leegte achterlaten'. Ton is nog stellig: 'Als dit verdwijnt, is dat een regelrechte ramp'.

NAC Maatschappelijk, de maatschappelijke arm van NAC Breda, zet de verbindende kracht van voetbal in voor een sterkere samenleving in Breda en omgeving, met projecten gericht op gezondheid, educatie en participatie. Niet alleen de toekomst van NAC OldStars staat op het spel, maar ook NAC Football Memories, een initiatief voor mensen met dementie, wordt bedreigd.

De subsidie voor deze projecten is formeel stopgezet per 1 januari 2026, maar de gevolgen worden in de praktijk vooral voelbaar vanaf 1 juli, met het begin van het nieuwe voetbalseizoen. NAC Maatschappelijk heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de subsidie voor NAC OldStars





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NAC Oldstars Walking Voetbal Senioren Breda Subsidie NAC Maatschappelijk Sociaal Isolement

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scherpe kritiek op NAC Breda in paspoortgate: 'Belachelijk als ze gelijk krijgen'Marciano Vink en Anco Jansen hekelen de rechtszaak van NAC Breda tegen de KNVB over de inzet van Dean James. Ze vinden dat NAC zich onnodig vastklampt aan de zaak en dat het moreel kompas van de club ontbreekt. Ook de pogingen om druk uit te oefenen op de rechtspraak worden bekritiseerd.

Read more »

Van der Gijp haalt hard uit naar Van Hooijdonk en NAC BredaRené van der Gijp lacht om de soap rond Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda en noemt hem zelfzuchtig. Hij deelt ook zijn ervaringen met de club en kritiek op pogingen om druk uit te oefenen op de rechtspraak.

Read more »

Van der Gijp geniet van rel rond Van Hooijdonk bij NAC BredaRené van der Gijp laat in een podcast doorschemeren dat hij de commotie rond Pierre van Hooijdonk bij NAC Breda amusant vindt, terwijl de club kampt met sportieve en juridische problemen.

Read more »

Gemeente Breda start onderzoek naar gevaarlijk kruispunt na auto in woningDe gemeente Breda gaat een onderzoek starten naar de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Haagweg met de Tuinzigtlaan, waar al vaker ongelukken zijn gebeurd. Dat laat de gemeente woensdag weten in reactie op het ongeluk waarbij opnieuw een auto een woning binnenreed.

Read more »

Leo Greiml mist rest van seizoen NAC door schouderblessureNAC-verdediger Leo Greiml moet onder het mes vanwege een schouderblessure en is niet meer beschikbaar voor de rest van het seizoen. Dit is een harde klap voor NAC, dat nog strijdt tegen degradatie.

Read more »

Ex-werknemer NAC: 'Dit gebeurt als niemand meer tegen Pierre durft in te gaan'Steven Koreman, die in het verleden twee jaar bij NAC Breda werkte als vrijwillige videoscout, heeft op X een boekje opengedaan over de situatie rond Pierre van Hooijdonk. Koreman schrijft dat hij tijdens zijn dienstverband al opkeek van de cultuur binnen de club.

Read more »