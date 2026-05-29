Bewoners Vries maken zich zorgen over nieuwe woonwijk en juridische stappen niet uitgesloten

Een groep inwoners van Vries heeft een brief aan de gemeenteraad gestuurd met bezwaren tegen de plannen voor een nieuwe woonwijk in het oosten van het dorp. Zij maken zich zorgen over verkeersoverlast, waterproblemen en de leefomgeving. De gemeente benadrukt dat het nog een vroeg stadium is en dat alle verplichte onderzoeken nog moeten plaatsvinden.

Een groep inwoners van Vries maakt zich serieuze zorgen over de plannen van Gemeente Tynaarlo om een nieuwe woonwijk te bouwen in hun dorp. Acht van hen hebben daarom een gezamenlijke brief naar de gemeenteraad gestuurd, waarin ze vragen dat hun bezwaren serieus worden genomen.

De Vriezenaren sluiten juridische stappen niet uit. De geplande woonwijk zou in het oostelijke deel van het dorp ontstaan, een locatie waar al eerder plannen lagen die in 2014 definitief werden gestrand. Door het huidige woningtekort in Nederland zijn de ideeën nu echter uit de ijskast gehaald. De bewoners benadrukken dat zij het landsgelijk woningbeleed ondersteunen, maar dat ze onzekerheid voelen over de impact op hun leefomgeving.

Het gaat met name om bewoners van de straten Nieuwe Stukken, Tynaarlosestraat, Tussenweg en Verlengde Noordenveldweg. Hun belangrijkste bezwaren zijn verkeersoverlast, wateroverlast, een mogelijke waardedaling van hun woningen en algemene leefkwaliteit. Een cruciaal punt is de mogelijke ontsluiting van de nieuwe wijk via de Nieuwe Stukken. De inwoners vrezen dat hun rustige straat dan verandert in een drukke verkeersader met duizenden auto's per dag, met geluidsoverlast en onveilige situaties tot gevolg.

Een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo verklaart dat nog niet vaststaat of die ontsluiting daadwerkelijk zal plaatsvinden. Hij benadrukt dat alle aspecten nog onderzocht worden en dat er mogelijk meerdere toegangswegen zijn of een geheel nieuwe weg aangelegd kan worden. Daarnaast maken de bewoners zich zorgen over het grondwaterpeil. Door de nieuwe bebouwing zou het waterpeil kunnen stijgen, wat kan leiden tot overstroomde tuinen en natte kruipruimtes.

Ze wijzen erop dat het gebied een waardevolle natuur is met wettelijk beschermde diersoorten, zoals weidevogels. De ondertekenaars van de brief vragen de gemeente om uitgebreid onderzoek voordat er definitieve plannen voor Vries Oost worden gemaakt. Ook willen ze duidelijkheid over de mogelijkheid van een asielzoekerscentrum in de nieuwe woonwijk. Vorig jaar werd al een plan voor een azc met 250 plekken in een woonwijk aan de zuidkant van Vries aangepast na verzet van de bevolking.

De gemeente Tynaarlo verzekert dat er geen plannen zijn voor een azc in Vries Oost. De opvanglocatie zal volgens de woordvoerder op Businesspark Ter Borch bij Eelderwolde komen. Er zijn twee drukbezochte inloopavonden gehouden waar voor- en tegenstanders hun mening konden geven. De gemeente belooft terugkoppeling aan deelnemers en benadrukt dat de planvorming en onderzoeken nog in een zeer vroeg stadium zijn.

Alle verplichte onderzoeken zullen nog worden uitgevoerd. Ondertussen worden binnen de buurt al juridische stappen voorbereid. Er zijn bewoners die gesprekken met een advocaat aan gaan. Hoewel de groep nog niet besloten heeft om gezamenlijk juridische actie te ondernemen, geven ze aan dat de bezorgdheid serieus is.

Als ze zich alsnog aansluiten bij een eventueel bezwaar, kan dat het bouwproject aanzienlijke vertraging bezorgen. De gemeente wil na de onderzoeken zo snel mogelijk beginnen met bouwen, maar erkent dat bezwaren de procedure kunnen bemoeilijken. Door goede communicatie en participatie hopen ze dit te voorkomen.





Vries Tynaarlo Woonwijk Verkeersoverlast Wateroverlast Juridische Stappen Grondwater Asielzoekerscentrum Bezwaren

