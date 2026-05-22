Drie verdachten zijn na de schietpartij in een witte bestelbus weggereden. De politie is in volle gang bezig met het onderzoek en heeft een speurhond ingezet om het plaats delict af te zoeken.

Bewoners van Macharen schrikken van schietpartij op boerenerf. Drie verdachten zijn na de schietpartij in een witte bestelbus weggereden. Een buurman vertelt dat er vaker ruzie is op het erf, maar dat de schietpartij een nieuwe hoogtepunten was.

De politie is in volle gang bezig met het onderzoek en heeft een speurhond ingezet om het plaats delict af te zoeken. Een buurtonderzoek is gestart en op verschillende plekken zijn kleine gele pionnetjes neergezet om sporen te markeren. De omgeving is afgezet met linten en de politie is nog steeds bezig met het markeren van sporen.

Volgens een Burgernet-bericht zijn de drie verdachten een man in het zwart, een man met een roze shirt en een zwarte broek en een man met een grijs shirt en een beige broek. De ruzie vond plaats op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. Een van de getuigen vertelt dat ze met kleine kinderen in de tuin zaten toen de schietpartij plaatsvond.

Ze zeggen dat ze bang waren dat de schoten op hen waren gericht en dat ze een gelukkig kind hadden dat niet was geraakt. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek en het is onbekend wat de oorzaak van de ruzie was. Het is ook onbekend of de drie verdachten zijn gearresteerd. De politie heeft nog geen verklaring gegeven over de omstandigheden van de ruzie en de schietpartij.

De omgeving is nog steeds onder heftige spanningen en de politie is nog steeds bezig met het markeren van sporen. De ruzie en de schietpartij hebben de bewoners van Macharen diep geschokt en ze zijn nog steeds in shock. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek en het is onbekend wanneer de zaak zal worden opgehelderd. Het is ook onbekend of de drie verdachten zullen worden gearresteerd





