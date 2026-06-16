Bewoners redden wilde bloemenberm in Oss van maaimachine

Bewoners van de Margrietlaan in Oss verhinderden dat de gemeente een ingezaaide berm met wilde bloemen maaide, dankzij hun inzet voor biodiversiteit. De berm blijft nu staan onder voorwaarde dat de buurt het schoonhoudt.

Bewoners van de Margrietlaan in Oss konden hun ogen dinsdag niet geloven toen een maaimachine de door hen met zorg ingezaaide berm met wilde bloemen te lijf ging.

De felgele en paarse bloemen, die al wekenlang een thuis boden aan hommels, bijen en vlinders, werden meedogenloos gekortwiekt. Gelukkig kwamen enkele buurtbewoners net op tijd in actie en wisten ze de gemeente te overtuigen: het overgebleven deel van de bloeiende berm mag blijven staan. Het begon allemaal toen Anne van Kessel, een van de initiatiefnemers, de maaimachine hoorde. We hebben deze bermen bewust ingezaaid voor de biodiversiteit, vertelt ze geëmotioneerd.

Er vliegen hier hommels, bijen en vlinders af en aan, en nu moet dit allemaal weg? In september worden de bermen door de gemeente opnieuw aangeplant, dus dit was een tijdelijke maar groene oplossing. Ook om te voorkomen dat honden erin poepen, voegt ze toe. De bewoners kregen hulp van de Stadse Boeren, een lokale organisatie die zich inzet voor duurzame landbouw en natuur.

Zij stelden een speciaal mengsel van inheemse wilde bloemen samen, dat niet alleen mooi is om te zien maar ook essentieel voor de bestuivers. Ton Oomen van de Stadse Boeren kwam persoonlijk een kijkje nemen. De hommels en bijtjes vliegen hier af en aan, het zou verschrikkelijk zijn als dit weg moet, zegt hij. De gemeente Oss heeft recentelijk het maaibeleid aangepast van ecologisch naar verkeersveilig, maar volgens de actievoerende bewoners was dat hier niet van toepassing.

De berm is niet gevaarlijk voor het verkeer, het staat gewoon langs een rustige straat. We hebben meteen de projectleider van de gemeente gebeld, vertelt buurtbewoner Jody Bloemers. Hij kwam snel ter plaatse. Zijn grootste zorg was dat er afval in de berm zou worden gegooid en dat ratten zou worden aangetrokken.

Maar we hebben uitgelegd dat we met onze buurtgroep Oss-Zuid al regelmatig zwerfafval opruimen en ook deze berm schoonhouden. De projectleider was onder de indruk van zoveel toewijding en gaf toestemming: dit stuk berm wordt niet gemaaid, op voorwaarde dat wij als bewoners alles netjes bijhouden. En dat gaan ze doen, belooft de groep. We houden het goed in de gaten, zorgen dat er niet te veel onkruid komt en houden de stoepen schoon.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, en we gaan van beide kanten ons best doen, zegt Jody. Ton Oomen is ervan overtuigd dat het gaat lukken. De mensen houden het hier al zo goed bij, zwerfafval wordt meteen opgeruimd. Want hoe minder er ligt, hoe minder erbij gegooid wordt, filosofeert hij.

Het succes van dit initiatief laat zien dat een kleine groep bewoners een groot verschil kan maken voor de lokale biodiversiteit. De berm blijft voorlopig een kleurrijke oase midden in de wijk, tot groot plezier van mens en dier. De gemeente Oss zal in de toekomst wellicht vaker overleggen met bewoners voordat de maaimachine wordt ingezet. Dit voorbeeld inspireert ook andere wijken in Oss om na te denken over de inrichting van groenstroken.

Biodiversiteit is niet alleen iets voor het buitengebied, maar ook in de stad kunnen we bijdragen. De bewoners van de Margrietlaan hebben bewezen dat een gezamenlijke inzet loont. Ze hopen dat hun actie een voorbeeld wordt voor de rest van de gemeente. De komende weken zullen ze de berm extra in de gaten houden, en wellicht nieuwe bloemen zaaien op de plekken die al waren gemaaid.

Het is een work in progress, maar met zoveel enthousiasme kan het niet mislukken, besluit Anne van Kessel tevreden





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Biodiversiteit Berm Maaien Oss Bewoners

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