Bevrijdingsfestival Roermond van start ondanks grijs weer

Het Bevrijdingsfestival in Roermond is ondanks het slechte weer van start gegaan. Burgemeester Hoogtanders opende het festival en riep op tot verbondenheid. Karsu trad op als een van de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Ondanks het grijze weer is de sfeer in Roermond uitstekend. Vanaf het middaguur stromen de eerste bezoekers binnen op het ARLO-terrein, de locatie van het jaarlijkse Bevrijdingsfestival .

Het Meral Polat Trio opende de festiviteiten muzikaal, waarna burgemeester Yolanda Hoogtanders het festival officieel opende. Samen met gedeputeerde Marc van Caldenberg, gemeenteraadsleden en vlammendragers stond ze om 13:00 uur op het podium. De burgemeester uitte haar trots over het feit dat Roermond al jarenlang het Bevrijdingsfestival van Limburg mag organiseren en riep op tot verbondenheid en openheid. Ze benadrukte het belang van wederzijds respect en het vermijden van simplificatie van anderen.

Kort daarna werd de vrijheidsvlam ontstoken, een traditie die teruggaat op de estafette vanuit Wageningen, waar het nationale Bevrijdingsvuur de nacht van 4 op 5 mei wordt aangestoken. Vrijwilligers van Stichting Eerste Remunjse Echte Kaerelsklup (EREK) fietsten voor de 21ste keer naar Wageningen om het vuur op te halen, ondanks een weerswaarschuwing (code geel) van het KNMI. Ze waren doorweekt, maar de tocht verliep verder goed, met name dankzij de ondersteuning van buschauffeurs en cateringteams.

Karsu, een van de vier Ambassadeurs van de Vrijheid, was een van de hoofdacts. Vanwege onweer kon ze niet per helikopter arriveren en moest ze met een busje naar het festivalterrein worden gebracht. Ze bedankte het publiek voor hun komst en sprak haar eer uit om Ambassadeur van de Vrijheid te zijn. Hoewel het weer minder gunstig was dan in voorgaande jaren, waren er 's middags iets minder bezoekers.

Rob Vossen, bestuurslid van de organisatie, bleef optimistisch en verwachtte dat er nog meer mensen zouden komen. Hij benadrukte dat men zich op het weer kon kleden en dat het festival tot 23:00 uur droog zou blijven. Gratis evenementen zoals dit festival zijn afhankelijk van de consumpties die bezoekers kopen, maar de organisatie verwacht geen beroep te hoeven doen op de slecht-weer-compensatie die sinds twee jaar beschikbaar is.

Vossen onderstreepte het belang van het vieren van vrijheid, zeker gezien de huidige wereldgebeurtenissen, en benadrukte dat leven in vrijheid een groot goed is waar we dankbaar voor moeten zijn. Het festival zal ook in de toekomst blijven bestaan, ongeacht de omstandigheden





