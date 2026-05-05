Bevrijdingsdag 2024: Overwegend vrede en feest, maar ook enkele incidenten

De viering van 5 mei verliep in de meeste plaatsen zonder grote incidenten, maar er waren wel enkele problemen. In Pijnacker werd het Bevrijdingsfeest afgelast nadat een bezoeker onwel werd, en in Utrecht en Haarlem was het zo druk dat bezoekers werden beperkt. Toch waren er minder problemen dan vorig jaar, toen er in meerdere steden chaos ontstond. Het 5 mei-concert in Amsterdam werd afgesloten met een optreden in aanwezigheid van het koninklijk paar.

In de meeste plaatsen is de viering van 5 mei zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk en werd één bevrijdingsfeest afgelast.

Alleen in Pijnacker ging het mis. Daar werd het Bevrijdingsfeest volledig afgelast nadat iemand in het publiek onwel was geworden op het feestterrein het Emmapark. De hulpdiensten kwamen er met meerdere voertuigen op af en het voorval maakte zoveel indruk dat de organisatie besloot de rest van het programma te schrappen. Daardoor kwam ook de show van The Amazing Stroopwafels te vervallen.

Chef'Special meldde zich af voor optredens in Assen en Utrecht vanwege ziekte en Van Dik Hout was er in Utrecht 'door omstandigheden' niet bij. De Ambassadeurs van de Vrijheid dit jaar, de Jostiband, DJ La Fuente, Karsu en Rolf Sanchez, werden traditiegetrouw met legerhelikopters van festival naar festival gevlogen.

In Utrecht werd het 's middags al snel zo druk dat de organisatie nauwelijks nog bezoekers toeliet en aan het begin van de avond ging het hek helemaal dicht voor nieuw publiek. Na 21.00 uur werden weer nieuwe toeschouwers toegelaten.

In Haarlem werd het vooral tijdens de show van de Bankzitters even zo druk dat kinderen in de verdrukking dreigden te raken, maar de voorzitter van het festival, liet later weten dat er geen sprake van was geweest dat mensen echt werden verdrukt. Over het geheel genomen waren er minder problemen dan vorig jaar.

Toen begon het meteen al met een incident in Wageningen, waar iemand een rookbom op het podium gooide en pro-Palestinademonstranten de speech van toenmalig minister van Defensie Brekelmans verstoorden. Sommige Bevrijdingsfestivals konden de drukte toen helemaal niet aan. In Haarlem kwamen vorig jaar zo veel mensen af op een optreden van Roxy Dekker dat het terrein overvol raakte en er na chaos ontstond, waardoor mensen werden verdrukt en nooduitgangen moesten worden geopend. Ook in Rotterdam ging het vorig jaar mis.

Toen de toegang vanwege de drukte werd afgesloten probeerden festivalgangers op alternatieve manieren binnen te komen. Naar aanleiding van de problemen hebben de organisaties maatregelen getroffen. Zo is in Rotterdam de ingang verplaatst en probeerde de beveiliging in Haarlem de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Bevrijdingsdag werd traditiegetrouw afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Daarbij waren ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bevrijdingsdag 5 Mei Feesten Incidenten Koninklijk Paar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nationale Herdenking Amsterdam overwegend rustig verlopenDe Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam is gisteravond grotendeels vlekkeloos verlopen, ondanks enkele aanhoudingen en eerdere zorgen over verstoringen. Een vrouw werd aangehouden op het Rokin en twaalf demonstranten werden aangehouden voorafgaand aan de ceremonie. Het Nationaal Monument was beklad, maar tijdig schoongemaakt.

Read more »

Van Bevrijdingspop tot de Paardenmarkt: met NH beleef je Bevrijdingsdag vanaf de bankBevrijdingspop Haarlem 2025: Eskalatie trapt de 47e editie af, met optredens van DI-RECT, De Bankzitters en S10. Bekijk het volledige programma.

Read more »

Wekdienst 5/5: Het is Bevrijdingsdag • Solidariteitsbijeenkomst voor Iraanse politieke gevangenenNieuws, weer en verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag.

Read more »

Concert op de Amstel, festivals en soep: dit is er te doen op BevrijdingsdagConcert op de Amstel, festivals en soep: dit is er te doen op Bevrijdingsdag

Read more »

Wat is er in Stad en Ommeland te doen op Bevrijdingsdag?Zin om vandaag Bevrijdingsdag te vieren? We zetten een aantal suggesties voor je op een rij. Veel plezier!.

Read more »

Bevrijdingsdag 2024: Livestreams, Drukte en Wijzigingen in ProgrammaBevrijdingsdag wordt vandaag op verschillende manieren gevierd, met livestreams via de NOS en festivals in Wageningen, Vlissingen en Utrecht. Er is sprake van drukte bij sommige festivals, waardoor de toegang soms wordt beperkt. Van Dik Hout heeft hun optreden in Utrecht afgezegd en wordt vervangen door Alain Clark. De Ambassadeurs van de Vrijheid treden op bij verschillende festivals door het land.

Read more »