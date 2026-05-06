Beukeveld-filiaal in Stad krijgt nieuwe start, meeste medewerkers verliezen baan na faillissement Van der Kloet

Na het faillissement van Van der Kloet overneemt een filiaal van Beukeveld in Stad een nieuwe start, maar de meeste medewerkers verliezen hun baan. De overige locaties sluiten definitief, wat een grote impact heeft op de lokale gemeenschappen.

Het filiaal van bakker Beukeveld aan de Parkweg in Stad maakt - samen met een winkel in Dronryp - als enige een doorstart na het faillissement van Van der Kloet.

De winkel in Vinkhuizen en de centrale bakkerij aan de Protonstraat in Groningen blijven dicht. Dat geldt ook voor drie winkels in Friesland. Een groot deel van de ruim honderd medewerkers verliest zijn baan. De winkel aan de Parkweg wordt overgenomen door enkele oud-medewerkers en krijgt een nieuwe naam: 'Bakkerij Parkweg'.

Volgens Maarten Hemmes, de curator van de failliete bakkerij Van der Kloet (waar Beukeveld onder viel), bleek het lastig om een gehele doorstart te realiseren.

'Het is te versnipperd: je zit met winkels in Groningen en Friesland en verschillende productielocaties. ' Hemmes heeft geen koper(s) kunnen vinden voor de productielocaties in Groningen en Leeuwarden, de winkel in Vinkhuizen en drie winkels in Friesland. Vakbond CNV reageert teleurgesteld.

'Het lange wachten op de afloop van de onderhandelingen is geëindigd in een enorme deceptie', zegt CNV-bestuurder Stijn Soeters. 'Slechts voor een handjevol werknemers is er nog werk. De rest raakt zijn baan kwijt. Ontzettend jammer.

' Volgens Soeters kunnen de ontslagen werknemers hulp krijgen van de vakbond bij de zoektocht naar nieuw werk. Van der Kloet-Beukeveld had ongeveer 110 medewerkers in dienst. Beukeveld ging eind maart failliet. Het was het tweede faillissement in een paar jaar tijd.

In 2023 ging het bedrijf ook al eens bankroet. Destijds werd het Groninger familiebedrijf overgenomen door Van der Kloet. Deze Friese bakkersketen ging vervolgens zelf in 2024 ook al eens failliet, waarbij de Beukeveldtak buiten schot bleef. Maar dit jaar liepen de verliezen weer snel op.

Volgens de directie komt dit vooral doordat een grote afnemer plotseling is weggevallen. Een nieuw faillissement bleek niet te voorkomen. Uit de verslagen van de curator blijkt dat het totale verlies over de eerste maanden van dit jaar ruim 800.000 euro bedraagt. Van der Kloet-Beukeveld had rond de honderd medewerkers in dienst.

De overname van het filiaal aan de Parkweg biedt een zilveren randje aan de donkere wolken. De nieuwe eigenaren, voormalige medewerkers, hopen met Bakkerij Parkweg een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ze willen zich richten op lokale producten en ambachtelijke bereiding, waarbij ze de traditie van Beukeveld willen voortzetten. De overige medewerkers die hun baan verliezen, staan voor een onzekere toekomst.

CNV biedt ondersteuning aan bij het vinden van nieuwe werkgelegenheid, maar de situatie is moeilijk. Het bedrijf had al eerder te kampen met financiële problemen, en de recente ontwikkelingen laten zien hoe kwetsbaar de sector is. De directie wijt de problemen aan het verlies van een grote afnemer, maar er zijn ook structurele uitdagingen binnen de bakkerijsector. De overgebleven medewerkers van Bakkerij Parkweg kijken voorzichtig hoopvol naar de toekomst, maar voor de meeste werknemers is dit een zware klap.

De curator benadrukt dat de situatie complex is en dat een volledige doorstart niet haalbaar was. De overige locaties zullen definitief sluiten, wat een grote impact heeft op de lokale gemeenschappen. De vakbond hoopt dat er snel nieuwe werkgelegenheid gevonden kan worden voor de ontslagen werknemers, maar de toekomst ziet er onzeker uit





