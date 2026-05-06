Besmette cruisepassagiers met Hantavirus onderweg naar Schiphol vanuit Kaapverdië

Twee evacuatievluchten brengen patiënten besmet met het zeldzame en gevaarlijke hantavirus van Kaapverdië naar Nederland na meerdere sterfgevallen aan boord van een cruiseschip.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft officieel bevestigd dat er momenteel twee speciale evacuatievluchten onderweg zijn van de Kaapverdische hoofdstad Praia richting de luchthaven Schiphol .

Deze vluchten zijn specifiek ingericht om drie personen te transporteren die in contact zijn gekomen met het hantavirus, een potentieel dodelijke infectieziekte. Onder de patiënten bevindt zich een 41-jarige Nederlander en een 62-jarige Brit, beiden besmet met het virus. Daarnaast reist er een Duitse staatsburger mee, die weliswaar niet direct besmet lijkt, maar wel in zeer nauw contact stond met een passagier die inmiddels is overleden.

De transportoperatie is complex en wordt uitgevoerd met gespecialiseerde middelen, waaronder een ambulancevliegtuig uit Luxemburg. Dit toestel vertrok rond 14.00 uur lokale tijd uit Praia en zal naar verwachting kort voor 18.00 uur landen op de Nederlandse bodem. De aanleiding voor deze spoedevacuaties is een dramatische situatie aan boord van een cruiseschip dat onder de Nederlandse vlag vaart en momenteel voor de kust van Kaapverdië ligt.

De afgelopen maand is het schip geteisterd door een uitbraak van het virus, waarbij in totaal drie opvarenden het leven hebben verloren. Onder de slachtoffers bevond zich een echtpaar uit het Friese dorp Haulerwijk, wiens overlijden tot grote schok heeft gezorgd in hun gemeenschap. Bij een van de partners is na uitgebreid medisch onderzoek bevestigd dat de doodsoorzaak een besmetting met het hantavirus was.

De situatie aan boord was zeer zorgwekkend, aangezien meerdere passagiers symptomen vertoonden, wat leidde tot de dringende noodzaak om de zwaarst zieken via medische vluchten naar gespecialiseerde ziekenhuizen te brengen voor intensieve zorg. Het hantavirus is een zeldzame maar ernstige aandoening die normaliter wordt overgedragen van knaagdieren, zoals muizen en ratten, naar mensen.

Besmetting vindt meestal plaats wanneer mensen in contact komen met uitwerpselen, urine of speeksel van besmette dieren, vaak door het inademen van microscopisch kleine stofdeeltjes die deze stoffen bevatten. In dit specifieke geval gaat het echter om de Andesvariant van het virus. Deze variant is bijzonder gevaarlijk omdat deze, in tegenstelling tot de meeste andere hantavirussen, in zeldzame gevallen van mens op mens kan worden overgedragen.

De symptomen van deze variant zijn zeer ernstig en kunnen leiden tot acute longproblemen, hartfalen en extreem hoge koorts. De mortaliteit van de Andesvariant is schrikbarend hoog, waarbij naar schatting 30 tot 50 procent van de geïnfecteerde patiënten overlijdt aan de gevolgen van de ziekte. Vanwege de ernst van de situatie en het risico op verdere verspreiding is er een nauwe samenwerking opgezet tussen verschillende ministeries en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Zij coördineren de veilige landing op Schiphol en het daaropvolgende transport naar de ziekenhuizen. Er worden strikte protocollen gehanteerd om te voorkomen dat zorgpersoneel of andere passagiers op de luchthaven worden blootgesteld aan het virus. Hoewel de exacte locaties van de ziekenhuizen waar de Nederlandse en Britse patiënten zullen worden behandeld nog geheim worden gehouden om privacyredenen en rust in de instellingen te waarborgen, is duidelijk dat zij direct onder intensieve bewaking zullen komen te staan.

De Duitse passagier zal, na aankomst of via een overdracht, in zijn eigen land worden behandeld en gemonitord om eventuele symptomen tijdig te signaleren





