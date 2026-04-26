Beschadiging beschermende koepel Tsjernobyl vereist restauratie

De stalen koepel over de kernreactor van Tsjernobyl is beschadigd door een drone-aanval, waardoor de langdurige nucleaire veiligheid in gevaar komt. Het project, voltooid in 2016 met de betrokkenheid van Nederlandse ingenieurs, vereist nu onmiddellijke restauratie.

De gigantische stalen koepel over de verwoeste kernreactor in Tsjernobyl , Oekraïne , een van de meest indrukwekkende bouwprojecten ter wereld, is recent beschadigd door een drone-aanval tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne .

De koepel, geplaatst in 2016 door Mammoet, is ontworpen om de radioactieve straling voor minstens honderd jaar in te sluiten. De schade aan de sarcofaag, die de oude betonnen constructie uit 1986 vervangt, brengt de langdurige nucleaire veiligheid in gevaar en vereist volledige restauratie. De bouw en verplaatsing van deze enorme constructie, met afmetingen van 260 meter breed, 110 meter hoog en 165 meter lang, was een enorme technische uitdaging.

Brabantse broers Ad en Kees de Rijk, werkzaam bij Mammoet, speelden een cruciale rol in dit project. Zij beschreven het als een droom die uitkwam, waarbij de koepel, het grootste beweegbare object ooit gebouwd, ter plaatse werd geassembleerd en centimeter voor centimeter naar zijn definitieve positie werd geschoven. De schaal van de constructie is onvoorstelbaar: de Domtoren en de Markthal van Rotterdam zouden erin passen, en er zouden negen voetbalvelden in passen.

Het project kostte 2,1 miljard euro, gefinancierd door de internationale gemeenschap. De broers de Rijk en andere betrokkenen moesten zich strikt aan strenge veiligheidsprotocollen houden, inclusief constante stralingsmetingen, regelmatige bodyscans, ontlastingscontroles en jaarlijkse medische keuringen. Ondanks de risico's was het project een hoogtepunt in hun carrière. De voltooiing van de koepel in 2016 werd gevierd door de Oekraïense president Petro Porosjenko, die het vergeleek met iconische bouwwerken als de Eiffeltoren en het Vrijheidsbeeld.

Helaas is Kees de Rijk in 2017 overleden, kort na de voltooiing van dit project dat zijn laatste mijlpaal was. De kernramp van Tsjernobyl in 1986, de zwaarste kernramp ooit, leidde tot evacuatie van tienduizenden mensen en een groot onbewoonbaar gebied. Nu, veertig jaar later, en in de context van de huidige oorlog, is de veiligheid van de sarcofaag opnieuw in gevaar, wat de noodzaak van onmiddellijke restauratie benadrukt





