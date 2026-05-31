Bert Knol (60) deelt marathon tips na 60 afstanden: WC-bezoek, rust en pasta essentiële voorbereiding

Bert Knol uit Houten, met 60 marathonervaringen, geeft last-minute advies voor de Utrecht Marathon. Hij spreekt over voorbereiding, vocht, wc-situatie en het genieten van het publiek, terwijl hij deze editie zelf overslaat na een ultramarathon.

Bert Knol (60) uit Houten heeft 60 marathons gelopen, net zoveel als zijn leeftijd. Voor deelnemers aan de Utrecht Marathon deelt hij zijn tips voor een succesvolle loop.

Hij benadrukt het belang van goede voorbereiding: veel pasta en rijst eten, veel slapen en voldoende drinken. Tijdens de race raadt hij aan om voor de start een wc-bezoek te planteren om vervelende onderbrekingen te vermijden. Ook moedigt hij aan om de dagen voor de marathon te relaxen en krachten te sparen. De Utrecht Marathon vindt hij bijzonder omdat die door zijn geboortestad Houten gaat en veel publiek heeft.

Hij waarschuwt voor de 'man met de hamer' rond de 30 kilometer maar adviseert zich door de hoogtepunten van de route en het publiek te laten dragen. Bert doet deze zondag niet mee vanwege een recente ultramarathon, maar staat wel enthousiast langs de kant. Hij blijft hardlopen en is al ingeschreven voor de Loop door Houten, want eenmaal besmet met het hardloopvirus is er geen terug meer





