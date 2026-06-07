Bernadette Chirac overleden op 93-jarige leeftijd

Voormalig first lady van Frankrijk en echtgenote van oud-president Jacques Chirac is overleden.

Bernadette Chirac , de weduwe van de voormalige Franse president Jacques Chirac , is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was al geruime tijd in slechte gezondheid, maar haar dood komt als een schok voor velen in Frankrijk .

Bernadette Chirac was decennialang een invloedrijk figuur in de Franse politiek, niet alleen als de echtgenote van de president, maar ook als een eigenzinnige persoonlijkheid met een scherp verstand. Ze studeerde aan Sciences Po in Parijs, waar ze Jacques Chirac ontmoette. Het koppel trouwde in 1956 en samen kregen ze twee dochters: Laurence en Claude. Bernadette speelde een cruciale rol in de politieke carrière van haar man.

Ze was zijn belangrijkste adviseur en steunpilaar. In zijn memoires uit 2011 schreef Jacques Chirac: 'Zij is de vrouw van mijn leven, we hebben samen zoveel bereikt.

' Bernadette was ook politiek actief op zichzelf: van 1979 tot 2015 was ze raadslid van het departement Corrèze en in 1977 werd ze loco-burgemeester van Sarran. Bernadette stond bekend om haar sterke persoonlijkheid. Ze weigerde zich te laten reduceren tot alleen de 'vrouw van' en had een eigen mening. Ze droeg altijd stijlvolle Chanel-pakken en grote Dior-zonnebrillen, wat haar een herkenbaar icoon maakte.

Tijdens de presidentsjaren van haar man was ze een strikte gastvrouw in het Élysée-paleis. Ze kon grappig en charmant zijn, maar ook meedogenloos en fel. Ze sprak openhartig over de ontrouw van haar man in een documentaire uit 2016, waarin ze zei dat Jacques Chirac aangetrokken werd tot vrouwen 'die als vlinders aangetrokken waren door een lamp'. Bernadette zei dat ze zelf ook ontrouw had kunnen zijn, maar dat ze te verliefd was op haar man.

Ze voegde eraan toe dat alle mannen met macht of veel geld vrouwen aantrekken. Haar eerlijkheid maakte haar geliefd bij het Franse volk. Naast haar politieke rol was Bernadette Chirac zeer actief in liefdadigheid. Ze was het gezicht van Opération Pièces Jaunes, een stichting die geld inzamelt om de levensomstandigheden van kinderen en tieners in ziekenhuizen te verbeteren.

President Macron eerde haar in een verklaring door te zeggen dat 'ze het lot van miljoenen jonge patiënten heeft veranderd'. Haar toewijding aan goede doelen kwam voort uit persoonlijke ervaring: haar oudste dochter Laurence overleed op 58-jarige leeftijd aan een hartstilstand, na jaren te hebben gekampt met een eetstoornis als gevolg van meningitis in haar tienerjaren. De jongere dochter Claude was tot Jacques Chiracs dood zijn persoonlijke adviseur.

Bernadette Chirac werd 93 jaar en laat een blijvende indruk achter in de Franse samenleving. President Macron en zijn vrouw Brigitte openden een condoleanceregister in het Élysée-paleis. Het Franse volk rouwt om het verlies van een markante first lady. Bernadette Chirac werd geboren op 18 mei 1933 in Parijs.

Ze groeide op in een welgestelde familie en studeerde aan Sciences Po, waar ze de charismatische Jacques Chirac ontmoette. Het huwelijk was niet zonder uitdagingen, maar Bernadette bleef altijd loyaal. Tijdens Chiracs presidentschap (1995-2007) was ze onmisbaar. Ze stond erom bekend dat ze uitgebreide diners organiseerde en strenge etiquette handhaafde.

Ze was ook een uitgesproken voorvechter van goede doelen, met name voor kinderen en zieken. Haar werk met Opération Pièces Jaunes begon in 1989 en leidde tot de bouw van honderden kindvriendelijke ziekenhuiskamers. Ze ontving vele onderscheidingen voor haar inzet, maar bleef nederig. Na het overlijden van haar man in 2019 trok ze zich terug uit het openbare leven, maar haar nalatenschap leeft voort.

De Franse regering heeft besloten om een nationale herdenkingsplechtigheid te organiseren voor deze uitzonderlijke vrouw die de geschiedenis van Frankrijk mede vormgaf





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