Bergrit van Bellinzona naar Carì: Ciccone en Red Bull domineren de zesde etappe

Intense bergactie in de Giro d'Italia: Red Bull‑riders leiden, Ciccone verzamelt bergpunten en Vingegaard vecht voor controle.

De zestiende etappe van de Giro d'Italia betrof een beknopte maar zeer intensieve bergrit van 113 kilometer tussen Bellinzona en Carì. De route had een korte, steile slotklim die een uitstekende gelegenheid bood voor klimmers en opportunisten, terwijl de eerste kilometers langs de vallei plaatsmaakten waar de vluchtgroep vroegste kansen zag.

De Red Bull‑Bora‑Hansgrohe‑lijn besloot, in een onverwachte zet, hun twee sterren, Cameron Hindley en Giulio Pellizzari, naar de leiding te laten gaan om de race dynamischer te maken. Hun doel leek duidelijk: de favorieten op de laatste beklimming bij de stang houden en zo een gunstige positie voor de bergklassementen te bemachtigen.

Vanuit het groepje van Red Bull startte Chris Harper, die gericht was op de zes bonusseconden en de financiële premie van 1 500 euro die bij de Red‑Bull‑Kilometer hoorde. Hij slaagde erin om een fragment voor zich uit te nemen, met support van Einer Rubio die hij van de eerste sub‑klim afreikte.

Rubio behaalde vier extra seconden, terwijl het laatste bonussegment geen sprint meer eiste doordat de tussensprinter Filippo Magli (Bardiani) reeds een vooraanstaande positie in het kleine tussensprintklassement had verworven. Jhonatan Narváez deed zijn bijdrage in de vallei, maar besloot daarna zijn energie te sparen voor de komende dagen, terwijl Giulio Ciccone op 16 kilometer van de finish zich terugtrok, overtuigd dat de resterende kilometers geen meerwaarde voor hem meer hadden.

In het rijpeloton kregen de helpers van Jonas Vingegaard onverwachte steun van de Decathlon‑CMA CGM‑renners, wat het gat tussen de kopgroep en de rest iets kleiner maakte. De gemiddelde afstand tussen de vier leiders bleef echter rond de 1,30 minuten, een marge die niet genoeg bleek om de controle over de race te behouden. Decathlon‑kopman Felix Gall voelde zich sterk, terwijl de Nederlandse ruiter Thymen Arensman, omgeven door een goede ploeg, met vertrouwen de beklimmingen tegemoet trad.

Narváez behaalde een volle mep bij de tussensprint, waardoor hij twaalf punten verzamelde en zijn achterstand op Paul Magnier op twee punten reduceerde, wat hem een serieuze kans op de paarse puntentrui gaf. Giulio Ciccone toonde later in dezelfde etappe een onrustige kant: hij pakte 18 bergpunten op de tweede beklimming naar Leontica, waarmee hij 129 punten bereikte - nog slechts 32 punten achter Vingegaard.

Een emotionele scène volgde toen Ciccone een bidon van een verzorgingsmedewerker aanvoerde, alleen om te ontdekken dat het niet de juiste fles was, waarna hij de fles woedend teruggooide. Zijn frustratie leek hem echter niet te hinderen; hij verzilverde de tweede klim en de daaropvolgende passage van de Torre‑klim door eveneens het maximale aantal punten te pakken.

Mochten zijn inspanningen zich voortzetten tot de slotklim, dan zou hij niet alleen Vingegaard's aantallen kunnen evenaren, maar zelfs de blauwe bergtrui kunnen veroveren. De finale van de etappe zag een drastisch verschralen van de kopgroep: van de vijf oorspronkelijke leiders bleven alleen Ciccone, Einer Rubio, Chris Harper, Jhonatan Narváez en Lorenzo Ulissi over, terwijl de Nederlanders Frank van den Broek, Jardi van der Lee en een aantal andere renners achterbleven met een tijdverschil van ongeveer twintig seconden.

Van den Broek en Van der Lee probeerden via de laatste klimpunten hun blauwe trui te behouden, maar Ciccone's dominantie - met negen bergpunten op de top van Torre - maakte hun taak aanzienlijk moeilijker. De dag eindigde met een gespannen situering waarin Vingegaard, met zijn gele helpers, slechts een minimale voorsprong van 1,30 minuten liet over, een signaal dat hij nog steeds bereid was te strijden voor een overwinning in het roze uiterlijk van de Giro





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Giro D'italia Bergrit Red Bull Giulio Ciccone Jonas Vingegaard Bergklassement Pointssprint Nederlandse Renners

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van der Lee hoopt leiderstrui te behouden na bergrit in GiroDe 16e etappe van de Giro, een korte explosieve bergrit van Bellinzona naar Carì, gaf 24-jarige Jardi van der Lee zijn eerste dag in de leiderstrui. Hij wil de trui zo lang mogelijk behouden en droomt zelfs van een aanval op Vingegaard. De strijd om de andere klassementen blijft spannend, met Arensman, Magnier, Narváez, Eulálio en de bergklassificatie in het vizier.

Read more »

Explosieve bergrit in Giro: Van der Lee strijdt om blauwe trui, Nederlanders maken indrukDe 16de Giro‑etappe van Bellinzona naar Carì leverde een korte maar hevige klim met negen bergpunten op. Jardi van der Lee pakte vroeg de vlucht, maar Giulio Ciccone zette zich als leider in het bergklassement. Nederlandse renners Frank van den Broek en Van der Lee bleken cruciaal, terwijl ziekte en diskwalificaties sprinters trokken. De race combineerde hoge snelheden, historische referenties en een strijd om de blauwe trui.

Read more »

Giro: Van der Lee en Van den Broek strijden voor bergtruidragerDe 16de etappe in de Giro is een bergrit van 113 kilometer van Bellinzona naar Carì. Een korte explosieve bergrit met kansen voor vluchters als ze de favorieten op de zware slotklim kunnen afhouden. Jardi van der Lee en Frank van den Broek strijden voor de bergtruidrager.

Read more »

Ciccone domineert bergrit, Vingegaard onder druk in Giro‑etappe 16De zestiende etappe van de Giro d'Italia bracht een intense bergrit van Bellinzona naar Carì, waarin Giulio Ciccone de bergpunten veroverde en Jonas Vingegaard onder druk kwam te staan. Nederlandse renners Van der Lee en Van den Broek vochten om punten, terwijl de koers historische echo's liet horen van het WK‑wielrennen uit 1996.

Read more »