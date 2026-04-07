Berghuis' Uitspraken 'Dodelijk' voor Ajax: Interne Problemen Blootgelegd na Nederlaag tegen FC Twente

De uitspraken van Steven Berghuis na de nederlaag van Ajax tegen FC Twente veroorzaken opschudding. Berghuis bekritiseerde de tactische aanpak en de integratie van nieuwe spelers, terwijl analisten het transferbeleid van de club aan de kaak stellen. Supportersgedrag en het contrast met de vreugde bij PSV versterken de negatieve sfeer.

De uitspraken van Steven Berghuis , de aanvaller van Ajax , na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen FC Twente (1-2) hebben de nodige discussie losgemaakt. Berghuis sprak zich openlijk uit over de problemen binnen de club, waarbij hij de huidige situatie omschreef als 'dodelijk' voor de prestaties van het team. Zijn kritiek richtte zich voornamelijk op de tactische aanpak en de manier waarop nieuwe spelers, zoals Oscar Gloukh , in het team worden geïntegreerd.

Berghuis benadrukte dat Gloukh, die volgens hem 'gewoon goed kan voetballen', niet optimaal functioneert door het gebrek aan een duidelijke rode draad in de speelstijl van Ajax. Hij stelde dat spelers hierdoor onder hun kunnen presteren en dat dit een direct gevolg is van de huidige klimaat binnen de club. De kritiek van Berghuis was niet alleen gericht op de spelers, maar ook op de technische staf en het algemene beleid van de club. Hij voelde zich geroepen om de selectie te verdedigen, omdat hij van mening was dat de huidige omstandigheden het onmogelijk maken om optimaal te presteren. Zijn uitspraken werden door voetbalanalisten, zoals Willem Vissers, opgevat als een vernietigende kritiek op de club. \De kritiek op Ajax werd verder versterkt door Kenneth Perez, die zich uitsprak over het technisch beleid van de club. Perez bekritiseerde met name de transferbeleid van de laatste jaren. Hij stelde dat er de laatste drie of vier transferperiodes voornamelijk middelmaat is gehaald, en dat hiervoor veel geld is betaald. De analist legde de vinger op de zere plek, door te stellen dat de technische directeuren niet de juiste spelers wisten te vinden en niet wisten wat er nodig was in combinatie met de huidige trainer. De combinatie van de kritiek van Berghuis en Perez wees op een dieperliggend probleem binnen de club, waarbij de technische staf, de transferbeleid en de tactische aanpak van het team ter discussie werden gesteld. De negatieve sfeer rondom Ajax werd nog verder versterkt door onacceptabel gedrag van een deel van de supporters. Na de nederlaag uitten sommige supporters zich op een ongepaste manier. Kritiek werd geuit op het gebrek aan discipline, de manier waarop de supporters de club representeren en de negatieve impact die dit heeft op het imago van Ajax. De clubleiding werd opgeroepen om maatregelen te nemen, waarbij zelfs werd geopperd om wedstrijden zonder uitsupporters te spelen als een statement. \De situatie bij Ajax is momenteel complex en vraagt om een snelle en adequate oplossing. De uitspraken van Berghuis en de kritiek van Perez hebben de pijnpunten blootgelegd en de noodzaak tot verandering benadrukt. De club moet nu handelen om de interne problemen aan te pakken, het transferbeleid te herzien en de tactische aanpak te verbeteren. Daarnaast moet er dringend aandacht worden besteed aan het gedrag van de supporters en de negatieve impact hiervan op de club. De vreugde en het optimisme die normaal gesproken heersen bij het winnen van een kampioenschap waren elders in het land te vinden. De euforie rondom het kampioenschap van PSV en de bijbehorende festiviteiten in Eindhoven, in tegenstelling tot de problemen bij Ajax, werden volop gevierd. Het kampioensfeest op het Stratumseind en het Stadhuisplein beloofde een onvergetelijke gebeurtenis te worden. De supporters van PSV konden zich verheugen op een groots feest. Het contrast tussen de twee clubs kon haast niet groter zijn





