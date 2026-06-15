Berghuis geeft startdatum nieuw seizoen Ajax bekend

Ajax-routinier Steven Berghuis kondigt aan wanneer de voorbereiding voor het nieuwe seizoen van start gaat. De speler, die nog in vakantiemodus zit, kijkt ernaar uit om weer te trainen. Ook de data voor de Conference League-play-offs zijn bekend.

Steven Berghuis heeft bekendgemaakt op welke datum Ajax aan het nieuwe seizoen begint. Zelf moet de routinier nog uit zijn "vakantiemodus" komen, maar over enkele weken starten de Amsterdammers al aan hun voorbereiding.

Voor Berghuis voelt de vroege start vergelijkbaar met enkele seizoenen geleden onder Francesco Farioli. Hij wordt gevraagd wanneer bij Ajax de eerste training van het seizoen op het programma staat. De Ajax-routinier schiet hard in de lach als hij gevraagd wordt of de 34-jarige zin heeft in het nieuwe seizoen.

"Ik zit nog wel in vakantiemodus, moet ik eerlijk zeggen. Ben net terug uit Miami, ben daar drie weken geweest. Als het balletje gaat rollen heb ik er wel heel veel zin in.

" De zin in het nieuwe seizoen moet dus nog komen bij Berghuis, maar tijdens zijn vakantie is hij toch al bezig geweest met het komende seizoen. "Ik ga mij nu voorbereiden", blikt hij vooruit op de komende periode bij Ajax. Tijdens zijn vakantie is Berghuis ook actief geweest.

"Je hebt een programma, maar je houdt je lichaam ook warm en fit. " "Het is vergelijkbaar met twee jaar geleden", zegt Berghuis als hij vooruitkijkt naar de komende Conference League-play-offs van Ajax. Op woensdag 17 juni gaan de Amsterdammers de koker in voor de loting van de tweede voorronde. Op 23 juli speelt Ajax de heenwedstrijd van het tweeluik en op 30 juli staat de returnwedstrijd op het programma.

De vroege start van het seizoen betekent dat Berghuis en zijn ploeggenoten weinig tijd hebben om te rusten na de vorige campagne. Ajax heeft de afgelopen maanden een aantal belangrijke spelers verloren, wat de voorbereiding bemoeilijkt. De komst van nieuwe aanwinsten moet de平衡 herstellen. De supporters zijn hoopvol dat de club weer meedoet om de landstitel en een goede Europeese campagne.

De datum van de eerste training is een teken dat de zomer voorbij is en dat de drukke voetbalseizoen weer begint. Berghuis, als ervaren speler, zal een leidende rol moeten spelen in de kleedkamers en op het veld. Zijn ervaring met eerdere seizoenen, met name onder trainer Francesco Farioli, zal onmisbaar zijn. De vroege start van de Conference League-play-offs betekent dat Ajax zich al snel moet meten met andere Europese topclubs.

Het is een uitdaging waar de ploeg zich op voorbereidt. De fans volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling, vooral omdat de club recentelijk wisselvallige prestaties heeft geleverd. De combinatie van vertrekken en nieuwe spelers maakt de komende seizoen onzeker maar ook spannend. De voorbereidingsfase is daher van cruciaal belang om een goed start te garanderen.

Alle ogen zijn gericht op de eerste training en hoe het team zich vormt





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