Steven Berghuis uit kritiek op het huidige Ajax na het zoveelste verlies. De middenvelder mist continuïteit en vraagt zich af waarom aanvallend voetbal zo moeizaam gaat. Met een blik op de dure aankopen en de veranderende speelstijlen schetst hij een beeld van de problemen.

Steven Berghuis , na het zoveelste verlies van Ajax , raakte een gevoelige snaar. De middenvelder vroeg zich hardop af waarom aanvallend voetbal zo moeilijk te spelen is, in een openhartige en kwetsbare persconferentie. Hij benadrukte dat de keuze van spelers hierin cruciaal is. De 34-jarige routinier mist continuïteit, een terugkerend probleem bij Ajax .

De afgelopen vier seizoenen kenmerkten zich door een constant komen en gaan van trainers, speelwijzen en vooral spelers, met tientallen transfers. Ondanks de investering van bijna 300 miljoen euro in vier jaar tijd, bleef het succes uit. Berghuis, samen met Davy Klaassen, is een van de weinige Ajacieden die nog over is van het team dat in 2021 alle zes Champions League-wedstrijden in de groepsfase won onder trainer Erik ten Hag. Een wereld van verschil met het huidige Ajax dat zelfs voor de vijfde plaats in de eredivisie moet vrezen, zo concludeerde Berghuis. Hij gaf aan dat ze 'heel ver van huis' zijn, wat de huidige situatie omschrijft.\Ook afgelopen zomer trok Ajax, ondanks rode financiële cijfers, opnieuw de portemonnee. Met het aantrekken van Alex Kroes en Marijn Beuker werden voor aanzienlijke bedragen spelers aangetrokken: Oscar Gloukh (14,75 miljoen), Raúl Moro (11 miljoen), Ko Itakura (10,5 miljoen) en Kasper Dolberg (10 miljoen). Echter, geen van hen kan als een echte versterking worden bestempeld. Moro is alweer vertrokken naar Spanje vanwege heimwee. Volgens directeur voetbal Marijn Beuker kon hij 'in Nederland niet helemaal aarden'. De enige goal van Moro in 21 wedstrijden was tegen Excelsior Maassluis in de beker. Itakura herstelt langzaam van een blessure en is een betrouwbare verdediger, maar hij tilt het algemene niveau niet omhoog. Dolberg scoorde slechts drie keer in de eredivisie, en de topaankoop Gloukh zat vaker op de bank dan gewenst. Trainer Óscar García wees erop dat Gloukh simpelweg beter moet laten zien, en verwees naar zijn voorgangers die hem ook niet vaak opstelden. Gloukh voelt zich volgens García niet comfortabel op de rechterflank, terwijl de enige speler die wel rendeert, Mika Godts, juist op links speelt. Godts, onlangs voor het eerst opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg, scoorde 14 keer en gaf 10 assists. Met deze prestaties staat hij op de tweede plaats van de topscorerslijst. Hij laat daarmee spelers als Christian Eriksen, Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Luis Suárez achter zich, terwijl hij in januari 2023 voor slechts 1 miljoen euro werd gehaald.\Stel dat Godts blijft en Gloukh elders zijn heil zoekt, dan zou de Israëliër wel tot bloei kunnen komen, zoals bij veel oud-Ajacieden is gebeurd. Denk aan Calvin Bassey bij Fulham, Georges Mikautadze bij Villarreal, Francisco Conceição bij Juventus en Brian Brobbey bij Sunderland. Kvaratschelia prees Gloukh na een interland tussen Israël en Georgië. Berghuis verdedigde in de persconferentie de gehele selectie van Ajax en nam het op voor Gloukh. Berghuis benadrukte de invloed van de verandering van de speelstijl. 'Neem Gloukh als voorbeeld. Die wordt in de zomer voor een aanvallende speelstijl gehaald. Op een gegeven moment wordt die speelstijl overboord gegooid. Dan gaan we weer met vijf man verdedigen, waardoor je twee middenvelders overhoudt. Dat lijken kleine veranderingen, maar dat zijn grote veranderingen.' 'En met twee middenvelders, dat is niet het profiel-Gloukh. Maar Gloukh kan gewoon goed voetballen. Alleen: de rode draad van hoe je wil spelen, die is er niet. De onderlinge samenhang is er niet. Daardoor vind ik dat spelers onder hun kunnen zitten, en daardoor komen we ook als team tekort.' De wedstrijd Heracles Almelo-Ajax is zaterdag om 21.00 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app, en via flitsen in Langs de Lijn. Direct na de wedstrijd is online een samenvatting beschikbaar





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax Steven Berghuis Voetbal Transferbeleid Oscar Gloukh Mika Godts Eredivisie Analyse Aanvallend Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »