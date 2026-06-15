Een brand in een huis aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom heeft maandagavond de benedenverdieping van een huis volledig verwoest. Een persoon is gewond geraakt bij de brand.

Benedenverdieping van huis in Bergen op Zoom compleet verwoest door brand. Bij een brand in een huis aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom is maandagavond de benedenverdieping van een huis volledig verwoest.

Een persoon is gewond geraakt bij de brand. De eerste melding van de brand kwam iets voor half acht binnen bij de brandweer. De benedenverdieping van het huis heeft compleet in brand gestaan en is daardoor verwoest. Ook een deel van de bovenverdieping heeft flinke schade opgelopen, meldt een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant.

Ook het huis ernaast heeft veel schade opgelopen door de brand, onder meer door rook en water. Ook een deel van het dak van de buren moest gesloopt worden om te kijken of de brand niet onder het dak zat. Bij een van de woningen waren bewoners thuis op het moment van de brand, één persoon is gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis. Brandweerwagens uit Halsteren en Bergen op Zoom kwamen de brand blussen.

Om de hoek waren ook brandweerwagens van Bergen op Zoom bezig met een oefenavond, maar zij waren heel snel ter plaatse. Stichting Salvage is opgeroepen voor hulp bij de afwikkeling van de brand. Ook wordt er tijdelijke huisvesting gezocht voor de bewoners van de woningen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De politie is bezig met onderzoek om de oorzaak van de brand te achterhalen. De bewoners van de woningen zijn nu tijdelijk opgevangen in een hotel. De gemeente is bezig met het zoeken van tijdelijke woningen voor de bewoners. De woningen zullen in de toekomst worden gerestaureerd.

De gemeente heeft een onderzoekscommissie ingesteld om de oorzaak van de brand te achterhalen. De commissie zal een onderzoek doen om te zien wat er is gebeurd. De resultaten van het onderzoek zullen later bekend worden. De gemeente heeft ook een noodfonds ingesteld om de slachtoffers van de brand te helpen.

De slachtoffers zullen een financiële compensatie krijgen voor de schade die ze hebben geleden. De gemeente is bezig met het zoeken van een oplossing voor de woningen. De woningen zullen in de toekomst worden gerestaureerd en de bewoners zullen weer in hun eigen woningen kunnen wonen. De gemeente heeft ook een plan ontwikkeld om de veiligheid in de wijk te verbeteren.

Er zullen meer brandweerwagens in de wijk worden gestationeerd en er zal een brandweerpost worden gebouwd. De gemeente is bezig met het zoeken van een locatie voor de brandweerpost. De brandweerpost zal in de toekomst worden gebouwd en de brandweerwagens zullen daar worden gestationeerd. De gemeente heeft ook een plan ontwikkeld om de bewoners te helpen bij het herstel van hun woningen.

Er zal een team worden opgericht om de bewoners te helpen bij het herstel van hun woningen. Het team zal de bewoners helpen bij het zoeken van tijdelijke woningen en bij het herstel van hun woningen. De gemeente is bezig met het zoeken van een locatie voor het team. Het team zal in de toekomst worden opgericht en de bewoners zullen worden geholpen bij het herstel van hun woningen





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Bergen Op Zoom Brand Huis Verwoest Gewond

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