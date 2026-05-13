Bemanning Zr. Ms. Evertsen verheugd na verlengde missie in oorlogsgebied Iran

De bemanning van het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Evertsen is na een lange en onverwachte missie in verband met de oorlog in Iran teruggekeerd naar Nederland. Honderden familieleden verzamelden zich in Den Helder om hun dierbaren te verwelkomen, ondanks de aanhoudende regen.

Na een wachtperiode die langer duurde dan aanvankelijk verwacht, is de bemanning van de Zr. Ms. Evertsen eindelijk weer thuis. Het marineschip verbleef de afgelopen twee maanden op missie in verband met de oorlog in Iran.

Honderden familieleden en vrienden verzamelden zich vanmorgen in Den Helder aan de kade om hun dierbaren weer te zien. Ondanks de stromende regen stonden Annemiek Guldie en haar kinderen Daan en Gijs uit Heerhugowaard te wachten op vader en echtgenoot Hans. Hans had oorspronkelijk begin april thuiskomen moeten, maar de missie werd verlengd. Vooral die laatste maand was erg zwaar, vertelt Annemiek.

Vooral voor de kinderen was het moeilijk om zonder papa te zijn. We doen het samen als gezin en ik ben trots op hem. De Evertsen vertrok op 9 februari voor een internationale oefenmissie met de Franse vloot. Op weg naar de Baltische Zee brak de oorlog uit in het Midden-Oosten en het marineschip begon een koers naar de Middellandse Zee bij Cyprus.

Daar werd het schip ingezet om Franse schepen te ondersteunen tegen mogelijke drone- en raketaanvallen. Een bijzonder moment, zoals Commandant kapitein-luitenant-ter-zee Marcel Keveling beschrijft. We zijn gelukkig een flexibele eenheid. Voordat we deze informatie kregen, hadden we al veel getraind om ervoor te zorgen dat we gereed waren.

Zodra het moment kwam, was er een grote focus bij iedereen. Ze lopen twee keer zo hard en dat is mooi om te zien. Onder luid applaus betrad het marinepersoneel de kade. Vader Hans Guldie was een van de eersten die zijn kinderen en vrouw in de armen kon sluiten.

Gisteren hadden we een pubquiz gehad en als prijs mochten we als eerste van boord. Hans mistte zijn gezin verschrikkelijk. Heerlijk, maar na 3,5 maand mocht het ook wel weer. Ik heb vooral het gezinsleven gemist.

De jongste is zo gegroeid en begint beter te praten. Het blijft gek om zo lang van huis te zijn





