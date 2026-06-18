Bellingham onmisbaar, Engeland baant zich weg met overweldigende zege

Gary Neville en Roy Keane prijzen de invloed van Jude Bellingham na de indrukwekkende start van Engeland bij het WK tegen Kroatië. De formatie van Thomas Tuchel leverde een spectaculaire overwinning op met goals van de aanval en gevaarlijke standaardsituaties. Ook Paul Robinson is onder de indruk van de teamprestatie en de moeilijke tegenstander.

Voorafgaand aan het WK was het de vraag of Jude Bellingham of Morgan Rogers mocht starten. De discussie is inmiddels voorbij, concludeerde Gary Neville . Morgan Rogers is een briljante speler, maar Bellingham is de beste.

Hij en Harry Kane maken het verschil in de aanval. Neville stelde vast dat de Both sontdekte, zoals blijkt uit de respons van Roy Keane. De Ier benadrukte dat de invallers een grote impact hadden, vier doelpunten maakten en bij standaardsituaties gevaarlijk waren. Hij vond het goed dat ze een paar tegendoelpunten tegen kregen, want dat houdt ze scherp.

Ze wonnen de strijd op het middenveld, wat cruciaal was. Het was een fantastische wedstrijd, aldus Neville. Ze hadden iets beter kunnen spelen zonder die twee tegendoelpunten, maar ze waren zo positief, kwamen goed aan de bal, creëerden kansen en maakten het Kroatië moeilijk om uit de verdediging te komen. Ook 41-voudig Engels international Paul Robinson was lovend over de formatie van Thomas Tuchel.

Dat was een fantastische prestatie van Engeland en echt een genot om naar te kijken. We moeten het niveau van de tegenstander niet onderschatten, een goede, solide en ervaren ploeg. Duidelijk de moeilijkste tegenstander die Engeland in deze groep zou treffen. Een superstart van het toernooi voor Engeland





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