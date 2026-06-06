De Belgische selectie kijkt voorzichtig vooruit naar het WK in de VS. Hoewel ze de laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0 wonnen, bleven coach Garcia en speler Lukaku nuchter.

Belgische selectie kijkt voorzichtig vooruit naar het WK in de VS. Hoewel ze de laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0 wonnen, bleven coach Garcia en speler Lukaku nuchter.

Zij beseffen dat het nog een lange weg is naar de titel.

'We moeten niet denken dat we op het WK elke wedstrijd met 5-0 gaan winnen', zei Garcia. 'Het is aan ons om nederig te blijven en hard te blijven werken. ' Lukaku was tevreden met de overwinning, maar beseft dat hij zijn plek nog moet afdwingen. 'Ik ben tevreden met de overwinning, maar ik denk dat de fans dat ook zijn.

We hebben goed gespeeld en veel goals gemaakt.

' De Belgische selectie vertrekt maandag naar de VS en zal daar klaar moeten zijn voor de wedstrijd tegen Egypte. 'Nu gaan we even op adem komen en de spelers krijgen tijd om familie en vrienden te zien', zei Garcia. De ervaren verdediger Meunier kijkt met vertrouwen vooruit naar het eindtoernooi.

'Ik ga met een positief gevoel naar het WK, maar dat was voor het vorige tornooi ook zo. Je ziet wel dat de jonge gasten nu echt top geworden zijn. Ze hebben meer ervaring en hebben bij hun club mooie dingen gedaan. Met zo'n ploeg kunnen we op het WK iets moois neerzetten. Waar we gaan eindigen? Wereldkampioen', lachte hij





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WK Belgische Selectie VS Garcia Lukaku Meunier

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