Belgische identificatie-app itsme gelanceerd in Nederland: alternatief voor iDIN en DigiD

De Belgische identificatie-app itsme is nu beschikbaar in Nederland en biedt een commercieel alternatief voor het banksysteem iDIN en de overheids-DigiD. De app stelt gebruikers in staat om hun identiteit online te bewijzen bij zowel overheids- als private diensten, en is voorbereid op integratie met de Europese digitale portemonnee.

De Belgische identificatie-app itsme is sinds kort ook beschikbaar in Nederland . Deze nieuwe dienst treedt als alternatief op voor het bestaande iDIN-systeem, dat tot nu toe veel werd gebruikt voor inloggen bij verzekeraars en andere online platforms. iDIN is zelf ontwikkeld door Nederland se banken en wordt ingezet voor toegang tot overheidswebsites en webwinkels.

Itsme wordt vaak gezien als een concurrent van het Nederlandse DigiD, maar er zijn belangrijke verschillen. DigiD is een overheidsinitiatief en is uitsluitend bedoeld voor zakelijke verrichtingen met de overheid, terwijl itsme een commercieel product is dat ook voor bedrijven in de private sector, zoals webwinkels, bruikbaar is. Met de itsme-app kunnen gebruikers hun naam en leeftijd verifiëren en transacties digitaal ondertekenen.

Een groot aantal Nederlandse bedrijven dat momenteel iDIN aanbiedt, waaronder ASR, PostNL en PSV, kunnen vanaf nu ook kiezen voor itsme. Volgens een woordvoerder moet de integratie nog bij sommige websites worden doorgevoerd, maar dat zou binnen een dag of twee moeten zijn gebeurd. Op de website van verzekeraar Univé werkt de app al als identificatiemethode. Itsme is een commercieel bedrijf, opgericht door Belgische grote banken en telecombedrijven.

Een belangrijk voordeel is dat gebruikers in de app kunnen zien welk bedrijf welke gegevens aanvraagt en dit moeten goedkeuren voordat ze worden gedeeld. Daarnaast is itsme ontworpen om compatibel te zijn met de digitale portemonnee van de Europese Unie, de zogenaamde EDI-wallet, die later dit jaar in Europa wordt geïntroduceerd. Deze Europese digitale portemonnee stelt burgers en bedrijven in staat om hun identiteit online te bewijzen bij verschillende diensten.

De komst van itsme in Nederland brengt verscheidene Overwegingen met zich mee. Voor gebruikers biedt het een extra optie naast DigiD en iDIN, met mogelijk meer controle over persoonsgegevens. Voor bedrijven, vooral die in de private sector actief zijn, kan het een handige manier zijn om klanten te identificeren zonder direct te moeten voldoen aan strengere overheidsvoorschriften die van toepassing zijn op DigiD. Tegelijkertijd roept de komst van een commerciële speler vragen op over vertrouwen, beveiliging en kosten.

De integratie met de geplande Europese digitale portemonnee zou itsme een strategische voorsprong kunnen geven, mits de technische en juridische haps hebben met de EU-normen. Voorlopig lijkt de acceptatie in Nederland rustig te beginnen, maar de komst van de EDI-wallet later dit jaar kan het gebruik van itsme sterk doen groeien, zowel voor overheids- als private diensten. De lange termijn effecten op het Nederlandse identiteitsbeheerlandschap blijven af te wachten





