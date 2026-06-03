België wint oefenduel tegen Kroatië dankzij goal Tielemans en Lukaku

Tijdens een voorbereidings wedstrijd voor het WK 2026 versloeg het Belgische elftal Kroatië met doelpunten van Youri Tielemans en Romelu Lukaku. Doelman Thibaut Courtois bewees zijn klasse met cruciale reddingen, waaronder een save tegen oud-teamgenoot Luka Modric. Het was Courtois' eerste interland na een blessureperiode. België start het WK op 15 juni tegen Egypte.

België boekte een indrukwekkende oefenzege in Kroatië dankzij doelpunten van Youri Tielemans en invaller Romelu Lukaku . De Kroaten, gerangschikt als nummer 11 door FIFA, werden verslagen door de Belgen, die zelf op de negende plaats staan.

Doelman Thibaut Courtois onderscheidde zich meerdere keren, onder andere door vlak voor de pauze een gelijkmaker van Luka Modric te voorkomen. Courtois, die samen met Modric jarenlang bij Real Madrid speelde, vond het extra leuk dat hij de bal van zijn voormalige collega keerde. Hij vertelde aan Sporza dat Modric na de wedstrijd grapjes maakte en zelfs zijn middelvinger opstak. Voor Courtois was dit zijn eerste interland sinds november vorig jaar na een blessure.

Hij uitte zijn voldoening over terug te zijn en een clean sheet te behouden, met een oog op het komende Wereldkampioenschap waar België op 15 juni begint tegen Egypte. De voorbereidingen zijn in volle gang en deze zege geeft de ploeg vertrouwen voor het toernooi dat gehost wordt in Canada, Mexico en de Verenigde Staten





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