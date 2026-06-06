België wint blinkend van Tunesië inWK-oefenduel: 5-0

België heeft een indrukwekkende overwinning geboekt op Tunesië in het laatste oefenduel voor het WK. Met een 5-0 zege in het Koning Boudewijnstadion toonden de Rode Duivels hun scherpte en klaarheid voor het grote toernooi dat binnenkort begint. Verschillende spelers scoorden, waaronder Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Lukebakio en Raskin.

België heeft flink wat vertrouwen getankt in aanloop naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. In de uitzwaaiwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion werd er met 5-0 gewonnen van Tunesië , dat het straks in de groepsfase opneemt tegen Nederland.

Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio en Nicolas Raskin wisten het net te vinden in het oefenduel. De manschappen van Rudi Garcia werden in de openingsfase steeds gevaarlijker en na 28 minuten spelen kon Trossard de score openen. De Bruyne kon Jérémy Doku aan het werk zetten, die uitpakte met een goede actie. Na zijn dribbel zette Doku de bal voor, waarna Trossard de bal binnen kon werken: 1-0.

De Rode Duivels bleven gevaarlijk en konden meerdere kansen bij elkaar voetballen. Doku bleek een flinke plaag voor de verdediging van Tunesië. Brandon Mechele was vervolgens dichtbij, maar zag zijn kopbal over het doel van de Tunesiërs gaan. De Belgen kwamen dichtbij, maar konden voor het rustsignaal de score niet verdubbelen.

In de tweede helft bleef België gevaarlijk. De Ketelaere was een van de spelers die meer moeite had om zich te laten zien in de punt van de aanval, maar hij was degene die de 2-0 wist binnen te koppen na een voorzet van captain Youri Tielemans. Na 62 minuten spelen kreeg Ismael Gharbi zijn tweede gele kaart, waardoor de Tunesiërs met zijn tienen verder moesten.

Een kleine drie minuten later zette De Bruyne ook zijn naam op het scorebord met een flinke knal van buiten het zestienmetergebied. Na het doelpunt van De Bruyne kregen Romelu Lukaku, Matias Fernandez-Pardo, Hans Vanaken, Axel Witsel en Dodi Lukebakio nog speeltijd, waardoor de opstelling veranderde naar een 3-4-3-formatie. Ook Nicolas Raskin en Diego Moreira kwamen het veld nog binnen. In de slotfase kwam België nog een aantal keer dichtbij.

Fernandez-Pardo wist te ontsnappen en bracht de bal voor het doel. De bal bleef even hangen, waarna Lukebakio op fraaie wijze de 4-0 binnen werkte. De honger van de Rode Duivels was nog niet gestild, want ook Raskin vond het net nog. Vanaken bracht de bal voor met zijn hoofd, maar kon Lukaku niet bereiken.

De bal kwam vervolgens voor de voeten van Raskin terecht: 5-0. België lijkt dus klaar voor het WK dat volgende week van start gaat. Het land neemt het in de groepsfase op tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland





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