België verslaat Tunesië met 5-0 in laatste WK-oefenduel

Het Belgische nationaal elftal heeft een indrukwekkende laatste voorbereidingswedstrijd afgeleverd voor het WK. Tunesië, dat in hetWK tegen Nederland zal spelen, werd in Brussel met 5-0 verslagen. Met doelpunten van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Lukebakio en Raskin toonde België een dominante prestatie en gaat vol vertrouwen hetWK aan.

België heeft zaterdagmiddag met speels gemak het laatste oefenduel voor het WK gewonnen. In Brussel werd Tunesië , tegenstander van het Nederland s elftal op het WK, met 5-0 verslagen.

De Red Devils waren in de eerste helft oppermachtig, al was het Tunesië dat de eerste grote mogelijkheid kreeg. Uit een standaardsituatie viel de bal voor de voeten van Omar Rekik, maar hij schoot wild over. Daarna was het eenrichtingsverkeer. België werd gevaarlijk via Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechele, maar het was wachten tot minuut 28 voordat de openingstreffer viel.

Jérémy Doku bewaarde het overzicht en zag de volledig vrijgelaten Trossard afmaken: 1-0. Tunesië mocht nog van geluk spreken met die ruststand, maar na de pauze liep de score alsnog verder op. Een voorzet van Youri Tielemans werd door Charles De Ketelaere met een schitterende kopbal tot doelpunt gepromoveerd. Daar zou het niet bij blijven, want ook De Bruyne kwam op het scoreformulier.

Nadat Ismael Gharbi enkele minuten eerder zijn tweede gele kaart had gekregen namens Tunesië, kreeg De Bruyne op de rand van de zestien de bal van Doku en schoot hij beheerst raak: 3-0. Tunesië had met een man minder al helemaal niets meer in te brengen. Dodi Lukebakio zorgde vijf minuten voor tijd voor 4-0, waarna Nicolas Raskin de eindstand op 5-0 bepaalde.

Zo gaat België met een goed gevoel richting het WK, waar Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland de tegenstanders zullen zijn in Groep G. Tunesië is dus tegenstander van het Nederlands elftal in Groep F: in de nacht van 25 op 26 juni staat die wedstrijd gepland in Kansas City





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