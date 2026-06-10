Belgian teenager Gani Büyükhan becomes youngest debutant in Eredivisie, but doesn't get call-up from national youth teams

Gani Büyükhan, a 16-year-old Belgian footballer, has become the youngest debutant in the Dutch Eredivisie, but has not been selected for the Belgian national youth teams. He has expressed interest in playing for Turkey, but his father prefers the Belgian national team. Despite not being selected for the European Under-17 Championship, he hopes to make his debut with Fortuna Sittard in the upcoming season.

Gani Büyükhan (16) is sinds vorige maand de jongste Belgische debutant ooit in de Eredivisie . Het 16-jarige talent mocht op 10 mei invallen bij Fortuna Sittard en is daarmee zelfs de op één na jongste debutant aller tijden.

Het leverde hem tot dusver echter geen selectie op bij de Belgische nationale jeugdploegen. Turkije ligt daarentegen wel op de loer, al wilde Büyükhan voorlopig niet ingaan op hun voorstel. Büyükhan is de op één na jongste debutant aller tijden op de Nederlandse Eredivisie. Enkel Mark van Bommel was nog nét iets jonger bij zijn eerste optreden.

Komend seizoen begint het jonge talent in de voorbereiding bij de eerste selectie van Fortuna, waarna hij hoopt bij de groep te mogen blijven. Op het EK onder 17, waar de Belgen het tot in de finale schopten, was hij echter niet van de partij.

"Ik heb nog geen contact gehad met bondscoach Sven Vermant, maar wel al met de Turkse jeugdselecties", zegt Büyükhan bij. "Dat is nu nog geen prioriteit, al had ik stiekem wel gehoopt erbij te zijn op dat EK. " Ook zijn vader, Osman Büyükhan, geeft aan een voorkeur te hebben voor de Belgische nationale ploeg. "Ik hoop dat hij er bij de volgende jeugdtoernooien wel bij kan zijn.

Turkije hebben we voorlopig vriendelijk afgewezen, dus we rekenen een beetje op België", glimlacht hij. "Maar ik denk dat het wel goedkomt.





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