Belg neemt Feyenoord-taken over van Dennis te Kloese

De 38-jarige Belg Dévy Rigaux komt over van Club Brugge en begint op 1 juni aan zijn werkzaamheden in De Kuip. Rigaux neemt de taken van Dennis te Kloese in de voetbaltak over, die bij Feyenoord zowel de algemeen als technische directeur was.

Te Kloese maakte eind april bekend na dit seizoen te vertrekken bij de Rotterdammers. Feyenoord moest daarom op zoek naar zowel een nieuwe algemeen als technische directeur. Rigaux was de droomkandidaat voor de openstaande vacature in de voetbaltak. De Belg heeft ondanks zijn relatief jonge leeftijd al veel ervaring.

Rigaux was bij Club tussen 2009 en 2013 onder meer actief als jeugdtrainer en werd daarna teammanager bij de hoofdmacht. Die rol vervulde hij tussen 2013 en 2021. Rigaux spreekt liefst zeven talen en werd in die tijd daarom vaak ingezet als tolk en vertrouwenspersoon bij contract- en transferonderhandelingen. Als teammanager leerde hij steeds meer over dit aspect van het voetbal.

Rigaux kreeg veel vertrouwen van Vincent Mannaert en werd na het vertrek van de toenmalige CEO de sportief directeur. Rigaux was in die rol medeverantwoordelijk voor veel grote in- en uitgaande transfers. De Belg staat in zijn thuisland bekend als een 'stevige onderhandelaar'. Rigaux staat bovendien dicht bij de spelersgroep en hanteert een datagedreven scouting.

Feyenoord heeft liefst 43 contractspelers en moet deze zomer het zeer waarschijnlijke vertrek van onder meer Ayase Ueda, Anis Hadj Moussa en Givairo Read gaan opvangen. Er komen bovendien ook een heleboel huurspelers terug die geen toekomst meer hebben in Rotterdam. Voor hen zal een oplossing gevonden moeten worden.

'We zijn ontzettend blij met de komst van Dévy', zegt Toon van Bodegom, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Feyenoord. 'De zoektocht naar een technisch directeur is natuurlijk al geruime tijd bezig en als clubleiding hebben we diverse potentiële kandidaten bekeken en gesproken. Door het vertrek van Dennis te Kloese en de naderende transferzomer was het uiteraard zaak om ook op deze positie door te pakken in het selectieproces.

Met Dévy Rigaux halen we een van de meest geprezen technisch beleidsbepalers in het Europese voetbal. Bij Club Brugge heeft hij laten zien over een uitstekende neus te beschikken voor aanstormend talent. Hij deelt bovendien de visie die we bij Feyenoord voorstaan: dat de jeugdopleiding de levensader is van de club. We zijn er ook daarom van overtuigd dat Rigaux de juiste man is om het technische beleid verder te verfijnen en Feyenoord sportief naar nieuwe hoogten te stuwen.





