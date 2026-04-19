Bekerfinale: De bijzondere band tussen AZ-aanvoerders Clasie en Mijnans overstijgt het veld

AZ Alkmaar kijkt uit naar de bekerfinale tegen NEC Nijmegen, maar binnen de ploeg is er ook veel aandacht voor de versterkte band tussen aanvoerders Jordy Clasie en Sven Mijnans. Ze spreken openhartig over hun vriendschap en wederzijdse steun, die hen heeft geholpen om individuele en collectieve uitdagingen te overwinnen. Hoewel hun toekomst mogelijk uiteenloopt, ligt de focus nu volledig op de bekerfinale.

De aanloop naar de bekerfinale tussen AZ Alkmaar en NEC Nijmegen wordt overschaduwd door de bijzondere band tussen aanvoerders Jordy Clasie en Sven Mijnans . In een openhartig interview met De Telegraaf onthullen de twee middenvelders hoe hun onderlinge relatie, die dit seizoen is versterkt, verder gaat dan het veld. Mijnans nam dit seizoen lange tijd de aanvoerdersband op zich, mede door blessureleed van Clasie, en droeg deze in 32 wedstrijden. Ondanks deze rol, benadrukt Mijnans dat de hiërarchie duidelijk is: Jordy voelt ook als de aanvoerder. Hij geeft aan geen enkele moeite te hebben met het teruggeven van de band aan Clasie. Juist in een moeilijke periode groeide hun band. Mijnans herinnert zich hoe Clasie hem opving na een afgekketste transfer naar PSV afgelopen zomer. Clasie sprak hem moed in met de woorden: We gaan de groep nog één jaar samen bij elkaar houden. We pakken ze beet en maken er een goed jaar van. Daarna mag je mij verlaten. Deze woorden zetten Mijnans weer op scherp.

Clasie benadrukt op zijn beurt de intensieve samenwerking tijdens zijn blessureperiode. Hij bleef betrokken, sprak regelmatig met Mijnans en gaf feedback over de groep, wedstrijden en verbeterpunten. Hoewel er soms meningsverschillen waren, konden deze vanwege hun goede onderlinge band openlijk besproken worden. De 34-jarige Clasie ziet de ontwikkeling van Mijnans, zowel op als buiten het veld, en erkent zijn grote belang voor AZ, wat hem gezag verschaft. De bewondering is wederzijds. Mijnans noemt Clasie zelfs de beste speler met wie hij ooit heeft samengespeeld, vanwege zijn positionering, aanspeelbaarheid en het creëren van ritme.

De focus ligt nu volledig op de bekerfinale. Als gevraagd wordt wie de KNVB-beker omhoog mag houden bij winst, aarzelt Mijnans geen moment: Jordy natuurlijk. Maar daarna wil ik hem wel even samen met hem vasthouden. De financiële belangen voor zowel AZ als NEC tijdens de bekerfinale zijn aanzienlijk. Er wordt ook melding gemaakt van een opmerkelijke prestatie van Vitesse, dat na een bijna fatale periode toch kans maakt op handhaving in de Eredivisie, wat hun veerkracht en vechtlust benadrukt.

Daarnaast wordt de prestatie van trainer Alex Pastoor bij Almere City FC geprezen. Hij slaagde erin de club te laten promoveren en vervolgens op realistische wijze in de Eredivisie te houden, een prestatie die meer erkenning verdient. In een aparte context wordt kritiek geuit op Johan Derksen, die zich naar verluidt te negatief uitlaat over Alex Pastoor, ondanks dat Pastoor weinig heeft gezegd. Dit incident wordt gezien als een aanval op Pastoor en een oproep tot meer normaal gedrag.

De bekerfinale tussen AZ Alkmaar en NEC Nijmegen mag dan de voorpagina sieren, intern bij AZ draait het gesprek ook nadrukkelijk om de unieke dynamiek tussen de twee aanvoerders, Jordy Clasie en Sven Mijnans. Hun diepgaande band, die dit seizoen alleen maar is versterkt, werd uitvoerig belicht in een interview met De Telegraaf. Mijnans heeft dit seizoen, als tijdelijke aanvoerder door de blessure van Clasie, liefst 32 wedstrijden de aanvoerdersband gedragen. Toch heerst er binnen het elftal geen enkele onzekerheid over de leiderschapshiërarchie. Ik heb er totaal geen moeite mee dat hij de band weer krijgt, aldus Mijnans, die benadrukt dat Jordy altijd aanvoelt als de aanvoerder.

De periode waarin Mijnans de band droeg, was mede gevormd door persoonlijke tegenslagen, zoals een afketsende transfer naar PSV. In die moeilijke tijd bood Clasie onvoorwaardelijke steun. Hij herinnert zich de woorden van Clasie nog goed: We gaan de groep nog één jaar samen bij elkaar houden. We pakken ze beet en maken er een goed jaar van. Daarna mag je mij verlaten. Dit advies, gericht op het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen en het daarna ruimte maken voor Mijnans' vertrek, zette hem weer scherp en gaf nieuwe energie.

Clasie onderstreept hoe cruciaal zijn contact met Mijnans was, zelfs tijdens zijn blessure. Hij bleef betrokken, deelde zijn inzichten en gaf feedback, zowel over tactische zaken als over de teamdynamiek. Hoewel er soms verschillen van mening konden zijn, werden deze constructief besproken, wat de sterke onderlinge band illustreert. Clasie ziet de aanzienlijke stappen die Mijnans dit seizoen heeft gezet, zowel op het veld als daarbuiten, en beschouwt hem als een uiterst belangrijke speler voor AZ, die daarmee gezag heeft vergaard.

De waardering is wederzijds. Mijnans verheft Clasie zelfs tot de beste speler met wie hij ooit heeft samengewerkt, geprezen om zijn positionering, het vermogen om altijd aanspeelbaar te zijn en het creëren van het juiste spelritme voor het elftal. Hoewel een zomers vertrek van Mijnans een reële mogelijkheid is, ligt de focus momenteel uitsluitend op de bekerfinale. Over wie de beker mag omhoog houden bij een overwinning, is Mijnans duidelijk: Jordy natuurlijk. Daarna wil ik hem echter wel even samen met hem vasthouden, wat de blijvende band tussen de twee onderstreept.

Naast de interne bespiegelingen bij AZ, is er ook aandacht voor de aanzienlijke financiële belangen die op het spel staan voor zowel AZ als NEC in deze finale. Ook de veerkracht van Vitesse wordt benoemd, die ondanks een moeilijke periode mogelijk in de Eredivisie blijft. Tot slot wordt de prestatie van trainer Alex Pastoor bij Almere City FC gevierd, die het team na promotie succesvol in de Eredivisie heeft weten te houden met een pragmatische speelstijl, en wordt er kritiek geuit op de vermeende negatieve uitlatingen van Johan Derksen over Pastoor.

De bijzondere band tussen de twee aanvoerders van AZ, Jordy Clasie en Sven Mijnans, staat centraal in de voorbereidingen op de bekerfinale tegen NEC Nijmegen. Hun versterkte relatie, zoals onthuld in een interview met De Telegraaf, overstijgt het voetbal en heeft een diepgaande impact gehad op zowel individuele als teamprestaties. Mijnans, die dit seizoen als aanvoerder fungeerde door de blessure van Clasie, heeft 32 wedstrijden de band gedragen. Hij benadrukt echter de duidelijke hiërarchie: Jordy voelt altijd als de aanvoerder.

De persoonlijke strijd van Mijnans na een afketsende transfer naar PSV werd een keerpunt in hun onderlinge band. Clasie bood hierin cruciale ondersteuning, met de bemoedigende woorden: We gaan de groep nog één jaar samen bij elkaar houden. We pakken ze beet en maken er een goed jaar van. Daarna mag je mij verlaten. Deze woorden, gericht op gezamenlijke inspanning en toekomstige vrijheid, motiveerden Mijnans om zich volledig te committeren. Clasie bleef tijdens zijn eigen blessureperiode een actieve gesprekspartner voor Mijnans, waarbij hij feedback gaf op zowel tactische als persoonlijke ontwikkeling.

Deze open communicatie, ondanks mogelijke meningsverschillen, heeft hun band versterkt. Clasie erkent de aanzienlijke groei van Mijnans dit seizoen, zowel op als buiten het veld, en ziet hem als een onmisbare speler die aanzienlijk gezag heeft vergaard binnen het team. De wederzijdse waardering is groot. Mijnans beschouwt Clasie als de beste speler met wie hij ooit speelde, bewonderd om zijn positionering, aanspeelbaarheid en de controle die hij aan het spel toevoegt.

Ondanks de speculatie over een mogelijk vertrek van Mijnans na dit seizoen, ligt de focus nu volledig op de bekerfinale. De vraag wie de trofee in ontvangst mag nemen, leidt tot een snelle reactie van Mijnans: Jordy natuurlijk. Hij voegt er echter aan toe: Maar daarna wil ik hem wel even samen met hem vasthouden, wat de blijvende kameraadschap onderstreept. Naast de interpersoonlijke dynamiek bij AZ, wordt ook melding gemaakt van de aanzienlijke financiële belangen die gemoeid zijn met de bekerfinale voor zowel AZ als NEC.

Verder wordt de uitzonderlijke veerkracht van Vitesse benadrukt, dat ondanks een zeer penibele situatie mogelijk de Eredivisie weet te behouden. Tot slot wordt de prestatie van trainer Alex Pastoor bij Almere City FC in het zonnetje gezet. Na promotie heeft hij de ploeg op een realistische manier weten te behouden in de hoogste divisie, een prestatie die meer erkenning verdient. Een kritische noot wordt geplaatst bij de vermeende negatieve uitlatingen van Johan Derksen over Alex Pastoor, waarbij wordt opgeroepen tot een meer respectvolle benadering. Dit alles schetst een beeld van de diverse onderwerpen die spelen rondom de bekerfinale en de betrokken clubs, met de bijzondere band tussen Clasie en Mijnans als een opvallend centraal thema.





