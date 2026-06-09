Beer gevangen in Japanse stad Utsunomiya na dagenlange klopjacht

Een zwarte beer die verschillende dagen in de Japansestad Utsunomiya rondliep is gevangen na een uitgebreide klopjacht. De aanwezigheid van het dier leidde tot het sluiten van alle scholen en waarschuwingen aan bewoners. Het incident Past in een reeks beerenincidenten in Japan.

Een zwarte beer werd gevangen in de Japan se stad Utsunomiya , ten noorden van Tokio. Het dier was dagenlang in de stad en omgeving gezien, wat leidde tot grote voorzorgsmaatregelen.

Alle scholen in Utsunomiya bleven een dag dicht vanwege de aanwezigheid van de beer. Bewoners werden verzocht binnenshuis te blijven en deuren en ramen gesloten te houden. Sinds de eerste waarneming op zaterdag werd de beer zo'n twintig keer gespot in en rond de stad, vaak nabij woningen, scholen en parken. De前言: Japan kampt steeds vaker met beerenincidenten, ook in dichtbevolkte gebieden.

Vorig jaar waren er 238 gewonden door beeraanvallen. In een apart incident liep een andere beer rond in de stad Fukushima. Daar raakten vorige week vier mensen gewond bij een aanval. Die beer wist aan achtervolging te ontsnappen, zelfs door een elektronicafabriek binnen te dringen en via een raam te ontsnappen terwijl de politie buiten stond te wachten.

De Aziatische zwarte beer is een kwetsbare diersoort, maar de populatie groeit in Japan door onder meer minder jacht. De regering startte een werkgroep om oplossingen te vinden, en sommige dorpen overwegen drones met warmtecamera's in te zetten. De beer in Utsunomiya werd uiteindelijk neergeschoten met een verdovingsgeweer na een klopjacht van ruim een dag





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beer Japan Utsunomiya Fukushima Beerenincident Dier Veiligheid Scholen Politie Verdoving Populatie Werkgroep

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uitslaande brand in flat Hellevoetsluis en auto-ongeluk in RotterdamIn een flat in Hellevoetsluis brak een uitslaande brand uit op de vijfde verdieping, wat leidde tot grote schade. Tevens raakte een auto in Rotterdam van het spoor en rammde een klein autootje en andere voertuigen; de bestuurder werd aangehouden wegen verdenking van rijden onder invloed. Verder werden drie mannen, waaronder een 20-jarige Rotterdammer, aangehouden in verband met een brand in Eindhoven, en in Papendrecht vloog een auto in brand.

Read more »

Kevin en Ronald vinden vermiste man (73): 'Hij wist niet dat het al zondag was'Een groep wielrenners heeft zondagochtend een vermiste 73-jarige man uit Wezep gevonden in een bosgebied.

Read more »

Avondoverzicht: vermiste man gevonden, explosie bij pilatesstudio en meerEen vermiste man uit Wezep is door wielrenners gevonden in een bosgebied bij Epe. Ook werd een illegaal feest in Leuvenheim beëindigd, ontstond er een explosie bij een pilatesstudio in Oosterbeek, vond een schietpartij plaats in Berkel-Enschot en botsen twee auto's op de Kanaalroute. Daarnaast keert een relikwie van Sint Werenfridus terug naar Elst, wordt een vermist paragliderobject gemeld en herstelt sergeant Meijer zijn plek op een monument.

Read more »

Experts analyseseren ontslag Van Persie bij Feyenoord: een logische, maar nooit een gekke beslissingIn een speciale uitzending van FC Rijnmond analyseren experts het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van Feyenoord. Zij spreken over het dalende puntenaantal, decommunicatie, en de vraag of Van Persie voldoende had geleerd als beginnende trainer. Ook wordt gekeken naar zijn impact op spel Ontwikkeling.

Read more »