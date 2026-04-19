Been begrijpt AZ's rotatie, Vitesse toont veerkracht, Pastoor verdient lof ondanks kritiek

Mario Been verklaart de keuze van AZ-trainer Echteld om spelers rust te geven tegen Shakhtar Donetsk, met oog op de bekerfinale. Vitesse toont opmerkelijke veerkracht en maakt kans op Eredivisiebehoud. Alex Pastoor krijgt erkenning voor zijn prestaties met Almere City, ondanks kritiek op zijn mediaparticipatie.

Mario Been toont volledig begrip voor de keuze van AZ-trainer Leeroy Echteld om zijn basisspelers rust te geven in de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk . De voormalige trainer van onder andere NEC, die zelf een rijke historie heeft in het Nederlandse voetbal, stelt echter dat de beslissing anders zou zijn uitgevallen indien de heenwedstrijd in de Conference League een gunstiger resultaat had opgeleverd voor de Alkmaarders.

AZ stond voor de zware taak om de 3-0 achterstand uit de heenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk te herstellen in de returnwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League. In plaats van vol voor de aanval te kiezen, besloot Echteld een aanzienlijk deel van zijn reguliere basisspelers te sparen. De primaire reden voor deze strategische zet was het optimaliseren van de fitheid van zijn team voor de aankomende bekerfinale tegen NEC, een wedstrijd die voor AZ van cruciaal belang is en waar de club al weken naartoe leeft.

Op de daaropvolgende persconferentie werd Echteld geconfronteerd met kritische vragen over zijn beslissing om te roteren. Hij verdedigde zijn keuze fel, en dat standpunt wordt gedeeld door Mario Been. 'Geheel terecht', oordeelt Been in gesprek met ESPN. 'Natuurlijk wordt er zondag dan wel iets extra's verwacht van het elftal. Maar met de uitslag die we in de heenwedstrijd tegen Shakhtar zagen, begrijp ik de redenering volledig.' Been voegt hieraan toe dat hij zich afvraagt hoe Echteld zou hebben gehandeld in een scenario waarin de heenwedstrijd op 0-0 was geëindigd. 'Dan had hij een hele moeilijke keuze moeten maken, want de halve finale van de Conference League is ook een geweldig resultaat om na te streven.'

Volgens Been zou Echteld waarschijnlijk een andere tactiek hebben gehanteerd als de thuiswedstrijd een minder kansloze stand had opgeleverd. 'Hij had dan toch wel in een spagaat gezeten, maar ik had verwacht dat hij dan toch wel op zijn sterkst had gespeeld. Het idee zou dan zijn om in een kort tijdsbestek een of twee goals te maken zodat je alsnog door kunt gaan. Maar nu begreep ik echt wel waarom hij het deed en waarom hij zijn spelers rust gaf.' De coach lijkt hiermee een afweging te hebben gemaakt tussen twee belangrijke prijzen, waarbij de bekerfinale prioriteit kreeg gezien de uitzichtloze situatie in Europa.

De veerkracht van Vitesse is opmerkelijk te noemen. De club stond er financieel en sportief zwaar voor, maar de spelers en staf hebben getoond over een ongelooflijke veerkracht en vechtlust te beschikken. Wat aanvankelijk door velen als onmogelijk werd beschouwd, namelijk het behoud van een plek in de Eredivisie, is nu binnen handbereik voor de Arnhemmers. De kans dat Vitesse volgend seizoen nog steeds in de Eredivisie te bewonderen is, is reëel geworden. Alvast veel succes gewenst aan de supporters van Vitesse met deze opmerkelijke comeback.

Wat betreft Alex Pastoor, kunnen we stellen dat hij een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet. Met Almere City wist hij niet alleen promotie af te dwingen, maar ook de ploeg vervolgens in de Eredivisie te behouden met een speelstijl die gekenmerkt wordt door realisme, met name door het hanteren van de lange bal om van daaruit verder te voetballen. Hoewel hij wellicht niet als een wereldtrainer kan worden bestempeld, verdient Pastoor zeker de nodige credits voor zijn indrukwekkende prestaties. Er is echter ook kritiek op zijn optreden en uitspraken. In een bepaald mediacircuit wordt zijn bijdrage als gast in een programma als matig bestempeld, waarbij hij weinig zou hebben gezegd en daardoor niet als een wijsneus zou kunnen worden gezien. Deze kritiek wordt als onterecht ervaren, vooral omdat de kritische partij zelf weinig had ingebracht. Hoewel er twijfels bestaan of Pastoor bij Ajax zou passen en er niet van wordt verwacht dat Ajax hem daadwerkelijk zal aantrekken, wordt deze recente aanval op Alex Pastoor als overbodig en ongepast beschouwd. De oproep is om normaal te doen en constructieve kritiek te leveren, in plaats van zich te richten op vermeende tekortkomingen in een situatie waar weinig interactie was





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mario Been Leeroy Echteld AZ Shakhtar Donetsk Alex Pastoor Almere City Vitesse Eredivisie Conference League Bekerfinale

United States Latest News, United States Headlines

