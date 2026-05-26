Beeld en Geluid Opent Historisch Archief voor het Grote Publiek

Honderden duizenden radio- en televisieprogramma's van de publieke omroep zijn nu gratis en reclamevrij online te raadplegen via een nieuw platform van Beeld en Geluid.

In een historische stap voor de Nederlandse cultuursector heeft Beeld en Geluid een gigantisch deel van haar collectie opengesteld voor het grote publiek. Sinds 18.00 uur is een nieuw platform online gegaan waarop maar liefst 700.000 programma's van de publieke omroep gratis kunnen worden bekeken en beluisterd.

Tot op heden was dit enorme audiovisuele archief grotendeels ontoegankelijk voor de gemiddelde burger, maar nu is de weg vrijgemaakt om een schatkamer aan radio- en televisiefragmenten te ontdekken. Eppo van Nispen tot Sevenaer, de archivaris en directeur van Beeld en Geluid, spreekt in dit verband van een echt 'cadeau' aan het hele land.

De emotie was duidelijk voelbaar toen hij beschreef hoe trots hij is op dit project; hij gaf aan dat hij een brok in zijn keel had bij de gedachte dat de Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in geluid en beeld, nu voor iedere Nederlander direct beschikbaar is. De directeur noemt het simpelweg 'wauw' dat deze collectie nu voor iedereen toegankelijk is.

Het platform is zo ingericht dat het sterk doet denken aan moderne streamingdiensten, waardoor de drempel voor gebruikers zo laag mogelijk is. Bezoekers kunnen eenvoudig door de uitgebreide catalogus zoeken naar specifieke programma's, personen of thema's. Een van de meest gewaardeerde aspecten is dat de content volledig reclamevrij wordt aangeboden, wat bijdraagt aan een ongestoorde ervaring van het historische materiaal.

Momenteel is ongeveer 50 procent van de programma's die tussen 1920 en 2020 zijn geproduceerd door de publieke omroep beschikbaar gesteld. De ambitie is echter groot, en de organisatie streeft ernaar om dit percentage tegen het einde van het huidige jaar te verhogen naar meer dan 60 procent. De diversiteit aan het aanbod is indrukwekkend, variërend van geliefde spelshows en amusementsprogramma's tot kinderklassiekers. Zo kunnen kijkers bijvoorbeeld opnieuw genieten van de tijdloze afleveringen waarin Joost Prinsen een hoofdrol speelt.

Naast het entertainmentaspect heeft het archief een belangrijke educatieve en maatschappelijke functie. Volgens de directeur laat de collectie niet alleen zien hoeveel kwalitatieve producties er in de loop der decennia zijn gemaakt, maar legt het ook een spiegel voor aan de huidige tijd. Het wordt pijnlijk duidelijk dat veel problemen en discussies die we vandaag de dag als actueel beschouwen, eigenlijk al decennia geleden aan de orde waren.

Een treffend voorbeeld hiervan is de woningnood, een thema dat in oude uitzendingen net zo prominent aanwezig is als in de huidige politieke discussies. Dit bewijst dat bepaalde maatschappelijke uitdagingen tijdloos zijn en dat het bestuderen van het verleden ons kan helpen de huidige situatie beter te begrijpen. De weg naar de realisatie van dit platform was echter niet zonder hindernissen.

De bouw begon in 2023, nadat Beeld en Geluid twee jaar eerder een officiële opdracht had ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het archief open te stellen. De doorslaggevende factor was een wijziging in de Europese wetgeving. Dankzij deze nieuwe regels mogen auteursrechtelijk beschermde werken online worden geplaatst zonder dat er expliciete toestemming van elke individuele rechthebbende nodig is, mits deze werken geen commerciële waarde meer bezitten.

Ondanks deze vooruitgang zijn er nog beperkingen; zo is het vanwege aanhoudende auteursrechten op dit moment nog niet mogelijk om fragmenten of volledige programma's te downloaden. Director Van Nispen tot Sevenaer ziet dit echter als een logische volgende stap voor de toekomst. Ook het toevoegen van programma's van commerciële zenders staat op de agenda, aangezien een compleet beeld van de mediageschiedenis pas ontstaat wanneer alle spelers vertegenwoordigd zijn.

Voor Beeld en Geluid is dit project geen eenmalige actie, maar een voortdurend proces. Het uitbreiden en ontsluiten van het archief wordt gezien als een 'missie zonder einde'. Het vak van archivaris is immers een dynamisch beroep; elke dag wordt er immers nieuwe geschiedenis geschreven die het verdient om zorgvuldig bewaard en toegankelijk gemaakt te worden voor toekomstige generaties.

Door de combinatie van technologische innovatie en wettelijke aanpassingen is het nu mogelijk om een brug te slaan tussen het verleden en het heden, waardoor het collectieve geheugen van Nederland wordt versterkt





