Een banenmarkt in Terneuzen waar bedrijven op zoek zijn naar nieuw personeel. Er waren zo'n 1.200 werkzoekenden aanwezig en zo'n 700 banen beschikbaar.

Bedrijven hengelen naar nieuw personeel op banenmarkt Terneuzen : 'Aantal deelnemers en werkzoekenden blijft maar groeien' Een banenmarkt, vandaag in het Scheldetheater in Terneuzen . Zo'n 1.200 werkzoekenden kwamen erop af, om te zien of er geschikte vacatures bij zaten.

In totaal waren er zo'n zevenhonderd banen beschikbaar op de markt. Volgens eventmanager Mathias Koeman waren er dit jaar meer aanmeldingen dan bij eerdere banenmarkten.

'We organiseren deze banenmarkt voor de vijftiende keer en voor de derde keer in Terneuzen. We zien het aantal deelnemers en het aantal bezoekers dat op zoek is naar een baan alleen maar toenemen.

', Hebben ze dan geen last van economische tegenwind door de vele conflicten in de wereld? 'Nee, dat zien we nu nog niet gebeuren', zegt Matthias. 'Dat zou eerder ook al gebeuren en het blijft een momentopname om te zien hoe het gaat. Maar nu constateren we dat het aantal bedrijven met vacatures en het aantal werkzoekenden alleen maar blijft groeien.

', Joey staat op de beurs namens de Dienst Justitiële Inrichtingen, DJI. 'Wij proberen nieuwe medewerkers te werven, onder meer voor in Torentijd', zegt hij. 'We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen. ', Dat is niet alleen maar te merken op de banenmarkt, er lopen ook reclamecampagnes om nieuwe medewerkerts te werven.

'De nood is hoog', zegt Joey. 'We proberen mensen ervan te overtuigen dat het werk in een justitiële inrichting waardevol kan zijn en ook erg leuk. We hebben het als team ook gewoon heel gezellig met elkaar.

', Een jongeman meldt zich bij de stand van de DJI. 'Ik doe nu heel ander werk maar heb hier wel interesse in', zegt hij. 'Binnenkort is er een open avond en daar ga ik zeker naar toe. Kijken of het inderdaad zo leuk is als ik denk.





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