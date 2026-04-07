Bayern München zet stap naar halve finales Champions League na zege op Real Madrid

Bayern München heeft in de heenwedstrijd van de Champions League kwartfinale een overwinning geboekt op Real Madrid. De wedstrijd in Bernabéu eindigde in 2-1. De terugwedstrijd in München belooft spannend te worden.

Op een enerverende avond in het hart van de Spaanse voetbaltempel, het Bernabéu stadion, heeft Bayern München een aanzienlijke voorsprong genomen in de strijd om een plek in de halve finales van de Champions League . De Duitse grootmacht wist in een spectaculair duel Real Madrid met 2-1 te verslaan. Het resultaat zet de toon voor de return, die volgende week woensdag in Duitsland zal plaatsvinden.

De wedstrijd, die bol stond van emotie en dramatiek, kende een onverwachte wending in de slotfase, waardoor de hoop van de Spaanse club, die momenteel worstelt met vormverlies, nog levend blijft. De Duitse tegenstander, onder leiding van de strategische Vincent Kompany, toonde zijn dominantie en klasse, maar de vechtlust van Real Madrid bleek onverminderd groot, wat de confrontatie tot een ware thriller maakte. \De wedstrijd begon met een duidelijke intentie van Bayern München, dat het initiatief greep en merkelijk meer balbezit had. De Duitse ploeg creëerde diverse kansen, maar de afwerking liet in eerste instantie te wensen over. Dayot Upamecano miste op onverklaarbare wijze een open kans, en Serge Gnabry kon niet profiteren van een onhandigheid in de Spaanse opbouw. Het leek een kwestie van tijd voordat de score geopend zou worden, en vlak voor rust viel dan eindelijk de verdiende 0-1. Een balverlies van Vinícius Júnior resulteerde in een prachtige steekpass van Gnabry op Luis Díaz, die de bal beheerst langs doelman Andrej Loenin schoof. De tweede helft begon met een snelle goal van Harry Kane, die net hersteld was van een blessure. Zijn strak geplaatste schot leek de wedstrijd te beslissen, en het Bernabéu werd stil. Real Madrid gaf echter niet op en bleef strijden, ondanks de teleurstelling van het eigen publiek. Kylian Mbappé bracht de spanning terug met een doelpunt in de slotfase, wat een hectisch slot offensief inluidde. \De slotfase van de wedstrijd was een ware belevenis, met een spervuur aan kansen voor Real Madrid. Vinícius Júnior, Éder Militão en Mbappé probeerden de gelijkmaker te forceren, maar de bal wilde er niet in. Manuel Neuer, de Duitse doelman, speelde een cruciale rol en hield zijn doel schoon met indrukwekkende reddingen. De spanning in het Bernabéu was voelbaar, en de fans zagen een duel dat alle verwachtingen overtrof. De 2-1 overwinning voor Bayern München is een belangrijke stap richting de halve finales, maar Real Madrid toonde aan dat het nog niet verslagen is. De return in München belooft een nieuwe climax te worden in deze bloedstollende Champions League campagne. Beide teams hebben nu een week de tijd om te herstellen en zich voor te bereiden op de volgende confrontatie, die opnieuw de voetbalwereld in zijn greep zal houden. De verwachtingen zijn hooggespannen, en de fans kijken reikhalzend uit naar de volgende episode van dit epische gevecht





