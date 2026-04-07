Bayern München wint de uitwedstrijd tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. Een spannende wedstrijd met veel doelpunten en tactische nuances.

Bayern München heeft dinsdag een belangrijke overwinning behaald in de kwartfinale van de Champions League . De ploeg, onder leiding van trainer Vincent Kompany, was in een spannende wedstrijd met 1-2 te sterk voor Real Madrid in de Spaanse hoofdstad. Beide Europese voetbalgiganten traden aan met sterke opstellingen. Real Madrid rekende op de aanvallende kwaliteiten van Vinícius Júnior en Kylian Mbappé, terwijl Bayern München kon vertrouwen op spelers als Michael Olise, Harry Kane en Luís Díaz.

De Duitse ploeg nam in de eerste tien minuten de controle over het spel. Een grote kans deed zich voor voor Dayot Upamecano, maar de verdediger wist de bal na een voorzet van Joshua Kimmich niet goed te raken. Real Madrid liet zich vervolgens ook gelden, met Mbappé en Vinícius die Manuel Neuer meerdere keren op de proef stelden, maar de score bleef onveranderd. De wedstrijd ging op en neer in een hoog tempo. Bayern München, met Serge Gnabry, liet een kans liggen na balverlies van de jonge Thiago Pitarch. In de tegenaanval stuitte Mbappé opnieuw op Neuer. Vlak voor rust kwam Bayern alsnog op voorsprong. Gnabry stuurde Díaz diep, waarna de voormalig Liverpool-aanvaller beheerst de 0-1 binnenschoot. Dit was een mentale klap voor Real Madrid. \Direct na de rust kreeg Real Madrid opnieuw een klap te verwerken. Kane scoorde al na twintig seconden, op aangeven van Olise. Voor de Engelse spits was dit zijn 49ste doelpunt van het seizoen, terwijl Olise alweer zijn 29ste assist noteerde. Bayern leek daarna verder uit te lopen. Olise toonde zijn dribbelvaardigheid en passeerde meerdere tegenstanders, maar de doelman van Real Madrid, Andriy Lunin, bracht redding. Upamecano kopte na een hoekschop net naast. Real Madrid liet zien dat ze nooit uitgeschakeld mogen worden. Vinícius was dicht bij de aansluitingstreffer, maar zijn schot ging naast. Mbappé miste daarna twee kansen, maar de Franse sterspeler maakte het goed door een kwartier voor tijd een voorzet van Trent Alexander-Arnold binnen te tikken. Neuer probeerde nog in te grijpen, maar de bal ging achter de lijn. De wedstrijd in het Estadio Santiago Bernabéu kon daarna alle kanten op. Real Madrid werd sterker, maar Mbappé krulde de bal net naast het doel. Bayern München trok de belangrijke uitzege over de streep. Kompany en zijn team zullen zich nog niet helemaal zeker voelen van de overwinning.\Het is belangrijk om te benadrukken dat dit verslag zich concentreert op de sportieve prestaties van beide teams. De opmerkingen over antisemitisme en de supportersgedragingen zijn niet relevant voor de wedstrijd zelf en worden hier buiten beschouwing gelaten. De focus ligt volledig op de sportieve prestaties en de tactische aspecten van de wedstrijd. De wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München was een spannende en vermakelijke confrontatie in de Champions League kwartfinale. De cruciale momenten waren de doelpunten van Díaz en Kane voor Bayern, en de aansluitingstreffer van Mbappé voor Real Madrid. De wedstrijd liet zien dat beide teams over sterke individuele kwaliteiten en tactische capaciteiten beschikken. De coaches moesten gedurende de wedstrijd diverse tactische aanpassingen doen om hun team naar de overwinning te loodsen, wat het duel nog interessanter maakte. De winnaar van deze wedstrijd neemt een belangrijke stap richting de halve finales, wat de intensiteit en de inzet van beide teams nog eens extra benadrukt





