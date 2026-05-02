Bayern München heeft op spectaculaire wijze een nederlaag tegen de nummer laatst van de Bundesliga , Heidenheim , weten te voorkomen. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 3-3, mede dankzij een ongelukkige eigen doelpunt van Diant Ramaj in de tiende minuut van de blessuretijd.

Deze dramatische wending kwam tot stand voor een uitzinnig publiek in de Allianz Arena, waar ook clublegende Arjen Robben aanwezig was. De wedstrijd was een rollercoaster van emoties, waarbij Bayern München, met een sterk gewijzigde opstelling in aanloop naar de cruciale Champions League-confrontatie met Paris Saint-Germain, een achterstand moest overwinnen.

Trainer Vincent Kompany koos ervoor om belangrijke spelers als Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Díaz en Harry Kane op de bank te zetten, wat direct zichtbaar was in de eerste helft. Heidenheim, gedreven door de noodzaak om punten te pakken in de strijd tegen degradatie, nam een verrassende 0-2 voorsprong dankzij doelpunten van Budu Zivzivadze en Eren Dinkçi, beide op aangeven van Marnon Busch.

Leon Goretzka wist voor rust nog wel te scoren met een prachtige vrije trap, maar de eerste helft liet zien dat Bayern ver verwijderd was van zijn gebruikelijke niveau. De tweede helft bracht een compleet ander Bayern München. Kompany bracht in één keer een aantal sleutelspelers in het veld, waaronder Kimmich, Olise, Díaz en Kane. Deze wissels hadden direct effect, want Goretzka scoorde snel zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, waarmee de stand gelijk kwam op 2-2.

De comeback leek in de maak, net als vorige week tegen FSV Mainz 05, waar Bayern ook een achterstand omzette in een overwinning. Kimmich was dicht bij een derde treffer, maar zijn poging belandde op de paal. Heidenheim liet zich echter niet zomaar overbluffen en doelman Jonas Urbig hield zijn ploeg in de wedstrijd met een fantastische redding, waarmee hij een 2-3 achterstand voorkwam.

Deze waarschuwing werd echter onvoldoende serieus genomen door Bayern, want Zivzivadze leek een kwartier voor tijd alsnog de winnende te maken voor Heidenheim. De veerkracht van Bayern München kwam echter nogmaals naar boven in de blessuretijd. Na een blessurebehandeling bij de bezoekers werd er lang doorgespeeld en in de 90+10e minuut ging een schot van Olise via de paal en de rug van Diant Ramaj in het doel, waardoor de eindstand op 3-3 kwam.

Hoewel het gelijkspel geen directe gevolgen heeft voor de positie van Bayern München in de Bundesliga, zal de defensieve kwetsbaarheid van de ploeg Kompany zorgen baren. Bayern heeft in de laatste zes officiële duels maar liefst zestien doelpunten tegen gekregen, wat een duidelijke indicatie is dat er dringend verbetering nodig is. De focus ligt nu volledig op de return tegen Paris Saint-Germain in de Champions League, waar Bayern München zich moet bewijzen tegen een van de beste teams van Europa.

De wedstrijd tegen Heidenheim was een belangrijke les in veerkracht en het belang van defensieve stabiliteit. De supporters in de Allianz Arena zagen een spectaculaire wedstrijd met veel drama en emotie, en de gelijkmaker in de blessuretijd zorgde voor een uitzinnige sfeer. De wedstrijd herinnerde ook aan de gloriedagen van Ajax, hoewel de huidige situatie van de club anders is.

