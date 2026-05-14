Bayern München en Newcastle United in onderhandeling over Gordon

Bayern München en Newcastle United zijn in onderhandeling over de transfer van Gordon. Beide partijen hebben een akkoord bereikt, maar er zijn nog enkele obstakels op weg naar een transfer.

Het binnenhalen van Gordon is absolute topprioriteit volgens het medium en alleen een akkoord tussen zijn werkgever en Der Rekordmeister staat een transfer nog in de weg.

Beide partijen hebben een akkoord bereikt. Ook de raad van commissarissen van Bayern München staat volledig achter de transfer. De strijd is echter nog niet gestreden, want hoewel de Duitse recordkampioen een akkoord heeft bereikt, zitten ook Chelsea, Arsenal, Liverpool en Manchester City op het vinkentouw en is er nog geen akkoord met Newcastle United. Al langer is duidelijk dat Bayern München aan het onderhandelen is met Newcastle United over de transfersom van Gordon.

Waar de onderhandelingen met de speler voorspoedig liepen, zitten er meer kinken in de kabel bij de mogelijke transfersom voor de Engelsman. Volgens onder meer transferjournalist Ben Jacobs vragen The Magpies een bedrag van 86 miljoen euro. Bayern zet veel lager in en wil zestig miljoen euro betalen. Bayern hoopt op een compromis om zo de transfersom te drukken.

Sinds begin 2023 staat Gordon onder contract bij Newcastle. Zij namen hem over van Everton voor iets meer dan 45 miljoen euro. Voor zijn huidige werkgever speelde de 25-jarige 152 wedstrijden en daarin scoorde hij 39 keer. Ook gaf hij 28 assists





