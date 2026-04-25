Bayern München draait sensationele comeback in uitwedstrijd tegen Mainz 05

Bayern München heeft een spectaculaire comeback laten zien door een 3-0 achterstand om te zetten in een 3-4 overwinning tegen 1. FSV Mainz 05. De wedstrijd was cruciaal voor Mainz in de strijd tegen degradatie, maar Bayern toonde veerkracht en aanvallende kracht.

Bayern München heeft vandaag een spectaculaire comeback laten zien in de uitwedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 . De wedstrijd, die op 25 april 2026 werd gespeeld, eindigde in een 3-4 overwinning voor de kersverse Duitse kampioen, ondanks een 3-0 achterstand bij rust.

Mainz 05, verwikkeld in de strijd tegen degradatie, begon de wedstrijd met veel energie en vastberadenheid. De thuisploeg nam al vroeg de leiding, na een kwartier spelen, via een doelpunt van Dominik Kohr. Een hoekschop werd eerst nog weggewerkt door Bayern-doelman Jonas Urbig, maar de rebound belandde opnieuw voor het doel en Kohr wist de bal overtuigend binnen te schieten.

De eerste helft was een absolute nachtmerrie voor Bayern, want Mainz bleef druk zetten en wist nog twee keer te scoren voor rust. Kaishu Sano speelde een cruciale rol bij beide doelpunten, met twee uitstekende passes in de diepte. Paul Nebel en Sheraldo Becker profiteerden optimaal van de kansen die Sano creëerde. Hoewel Urbig bij beide doelpunten in eerste instantie nog een redding kon verrichten, waren de rebounds te sterk voor hem.

De rust bood Bayern München de gelegenheid om de strategie aan te passen en de schade te beperken. Trainer Vincent Kompany greep in door drie aanvallers in te brengen: Michael Olise, Harry Kane en Jamal Musiala. Deze wissels hadden direct effect, want Bayern kreeg aanzienlijk meer dreiging in de aanval. De aansluitingstreffer liet niet lang op zich wachten.

Nicolas Jackson, gehuurd van Chelsea, scoorde in de 65ste minuut na een perfecte voorzet van Konrad Laimer. Jackson toonde kalmte en precisie door de bal achter de doelman van Mainz 05 te plaatsen. De spanning steeg aanzienlijk en Bayern rook bloed. De druk op Mainz nam toe en de thuisploeg begon tekenen van vermoeidheid te vertonen.

In de 73ste minuut volgde de volgende sensatie. Michael Olise, die een uitstekende wedstrijd speelde, wist zich knap vrij te spelen en scoorde een schitterend doelpunt. Zijn schot belandde via de binnenkant van de paal in het net, waardoor de score op 3-2 kwam. De comeback leek binnen handbereik, maar er moest nog hard gewerkt worden om de achterstand volledig weg te poetsen.

De laatste twintig minuten waren een ware rollercoaster van emoties. Bayern München bleef vol druk zetten en Mainz 05 probeerde de schade te beperken. In de 82ste minuut was het Jamal Musiala die de gelijkmaker scoorde, na een prachtige aanval van Bayern. De score was nu 3-3 en de wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen.

Maar Bayern was nog niet klaar. Slechts enkele minuten later, in de 87ste minuut, scoorde Harry Kane de 3-4. Een perfecte afronding van een fantastische aanval, waardoor Bayern München een sensationele ommekeer voltooide. De wedstrijd eindigde in een 3-4 overwinning voor Bayern, die ondanks een 3-0 achterstand toch nog wist te winnen.

Deze overwinning is een bewijs van de veerkracht en de aanvallende kracht van de kersverse Duitse kampioen. Voor Mainz 05 is dit een bittere pil, aangezien ze een goede uitgangspositie hadden, maar uiteindelijk toch verloren. De strijd tegen degradatie wordt voor hen steeds moeilijker. De wedstrijd zal ongetwijfeld nog lang worden herinnerd als een van de meest spectaculaire wedstrijden van het seizoen





