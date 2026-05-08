Bayern München blijft aanvallend ondanks defensieve problemen, Kompany houdt vast aan speelstijl

Bayern München heeft dit seizoen al veel succes geboekt, maar de laatste weken laten de defensieve zwaktes zich zien. Trainer Vincent Kompany blijft echter trouw aan zijn aanvallende filosofie, ondanks de kritiek van de pers. De ploeg heeft nog twee wedstrijden in de Bundesliga en een belangrijke finale in de DFB-Pokal.

Bayern München werd al op 19 april gekroond tot kampioen van Duitsland, maar de laatste weken krijgt de ploeg veel doelpunten tegen. In de afgelopen vier wedstrijden incasseerde de club maar liefst veertien treffers, waaronder vijf in het heenduel met Paris Saint-Germain in de halve finale van de Champions League .

De Duitse pers is van mening dat de speelstijl van Bayern te aanvallend is en vroeg trainer Vincent Kompany vrijdag of hij overweegt zijn tactiek aan te passen.

'Mijn doel is altijd om de perfecte wedstrijd te spelen, maar ik wil niet verliezen wat ons sterk heeft gemaakt. Ik houd er niet van om eerst over links te gaan, dan over rechts en vervolgens alles weer om te draaien. Zo werk ik niet. We proberen ons altijd te verbeteren en ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we volgend seizoen weer een beetje vooruitgang te boeken.

', aldus Kompany. Terwijl de Duitse grootmacht de laatste tijd veel goals tegen krijgt, levert de aanvallende speelstijl van Kompany ook een hoop doelpunten in het voordeel van Bayern op. In speelronde 29 won de club uit München met 0-5 bij St. Pauli, waardoor het de magische grens van 105 doelpunten wist te bereiken. Inmiddels staat de teller op 116 treffers.

Bayern speelt dit seizoen nog tegen VfL Wolfsburg en FC Köln in de Bundesliga. Op 23 mei staat het toetje op het programma: de finale van de DFB-Pokal tegen VfB Stuttgart. De ploeg uit München heeft dit seizoen al veel succes geboekt, maar de laatste weken laten de defensieve zwaktes zich zien. Kompany blijft echter trouw aan zijn aanvallende filosofie, ondanks de kritiek van de pers.

De ploeg heeft nog twee wedstrijden in de Bundesliga en een belangrijke finale in de DFB-Pokal. De vraag is of Bayern de defensieve problemen kan oplossen voordat de finale tegen Stuttgart plaatsvindt. De aanvallende kracht van de ploeg is onmiskenbaar, maar de verdediging zal moeten verbeteren om de titel in de DFB-Pokal te behouden. Kompany heeft aangegeven dat hij zijn speelstijl niet zal veranderen, maar wel zal werken aan verbeteringen.

De fans mogen zich verzekerd weten van een spannende slotfase van het seizoen, waarin Bayern nog veel kan bereiken





