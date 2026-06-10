Bayer Leverkusen sluit Kennet Eichhorn aan voor 2031

Bayer Leverkusen heeft een flinke slag geslagen door Kennet Eichhorn aan zich te binden. Het Duitse supertalent genoot interesse van veel Europese topclubs, maar kiest nu voor een avontuur in Leverkusen.

Bayer Leverkusen heeft een flinke slag geslagen door Kennet Eichhorn aan zich te binden, zo melden verschillende media. Het Duitse supertalent genoot interesse van veel Europese topclubs, maar de speler van Hertha BSC kiest toch voor een avontuur in Leverkusen.

Eichhorn stond nadrukkelijk in de belangstelling van verschillende topclubs. Zo zou de verdedigende middenvelder, die dit seizoen twintig wedstrijden speelde op het tweede niveau van Duitsland, onder andere op de radar zijn verschenen bij Manchester United, Bayern München, Real Madrid en Barcelona. Tot ieders verbazing tekent Eichhorn naar alle waarschijnlijkheid een contract tot 2031 bij Leverkusen, dat dit seizoen op de zesde plaats in de Bundesliga eindigde.

Leverkusen, waar trainer Kasper Hjulmand waarschijnlijk gaat vertrekken, kan zich dus opmaken voor Europa League-voetbal. Volgens verschillende media maakt Leverkusen gebruik van de ontsnappingsclausule in het contract van de jonge Duitser. De precieze hoogte van het bedrag is nog niet bekend, maar naar verluidt zal Leverkusen om en nabij de acht à negen miljoen euro betalen.

Eichhorn, die de jeugdopleiding van Hertha doorliep, maakte aan het begin van dit seizoen zijn debuut en was, op een enkelblessure na, daarna regelmatig basisspeler bij de nummer zeven van de 2. Bundesliga. De middenvelder maakte in zijn debuutseizoen indruk, ondanks zijn jonge leeftijd. Eichhorn is een technisch vaardige middenvelder die met zijn techniek, fijne dribbel en bravoure van grote waarde is gebleken voor de ploeg uit de Duitse hoofdstad.

Hertha hoopte dit seizoen - het derde seizoen op rij in de 2. Bundesliga - een gooi te doen naar promotie. Dat lukte echter niet. Vooral aan het einde van 2025 en het begin van het nieuwe kalenderjaar werden er veel punten gemorst.

Ook werd er vier keer verloren in de laatste zes competitiewedstrijden. Leverkusen heeft zich nu een sterke kanshebber gemaakt op een Europese plek in de Bundesliga. Met de komst van Eichhorn versterkt de ploeg zich aanzienlijk. De technisch vaardige middenvelder kan nu een belangrijke rol spelen in de ploeg.

Leverkusen heeft nu een sterke kans om zich te plaatsen voor de Europa League





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