Basisschoolleerlingen in Rasquert ontdekken de wereld van koken met chefkok Stefan Kollumer

Leerlingen van basisschool Noorderlicht in Rasquert kregen een unieke kookles van chefkok Stefan Kollumer van Herberg Restaurant Molenrij. Ze leerden een Oosterse salade maken, olé tabouleh, en ontdekten nieuwe smaken en kooktechnieken.

Leerlingen van basisschool Noorderlicht in Rasquert zijn dinsdag niet bezig geweest met rekenen of taal, maar stonden achter het fornuis. In het kader van een bijzonder project kregen ze kookles van chefkok Stefan Kollumer van Herberg Restaurant Molenrij.

De kinderen werden ondergedompeld in de wereld van smaken, geuren en texturen die ze nog niet eerder hadden ervaren. De keuken van de school was omgetoverd tot een mini-restaurant, met bakken vol verse ingrediënten op de tafels. De leerlingen, uitgedost met witte koksmutsen, waren druk in de weer met het snijden van groenten, het afmeten van specerijen en het mengen van bulgur. De opdracht: een Oosterse salade genaamd olé tabouleh bereiden.

De dag begon met een introductie door Kollumer, die uitlegde waar de gerechten vandaan komen en waarom het belangrijk is om te weten wat je eet. Hij benadrukte dat koken niet alleen leuk is, maar ook een vaardigheid die je voor de rest van je leven meeneemt. De leerlingen luisterden aandachtig en stelden vragen over de ingrediënten. Sommigen hadden nog nooit van bulgur gehoord, anderen waren verrast door de geur van verse munt.

Kollumer leerde hen de kattenklauwtechniek, een veilige manier om groenten te snijden zonder je vingers te verwonden. Louise van Dijk, een van de leerlingen, legde uit: Je moet je vingers buigen, zodat je er niet in kan snijden. Het voelde eerst gek, maar na een paar keer ging het steeds beter. De kinderen werkten in groepjes, elk verantwoordelijk voor een deel van de salade: de een sneed paprika, de ander tomaat, en weer een ander mengde de dressing.

Na een uur hard werk was de salade klaar. De klas versierde de borden met een takje munt en een schijfje citroen. Het proeven was het hoogtepunt. De eerste hap werd stilzwijgend genomen, al snel gevolgd door goedkeurend geknik en tevreden geluiden.

Het is heel lekker, zei een van de jongens. Ik had niet gedacht dat ik dit lekker zou vinden, maar het is echt smakelijk. Louise voegde eraan toe: Het ziet er heel chic uit en het smaakt ook zo. De meeste kinderen gaven aan dat ze het gerecht thuis ook willen maken.

Juf Marloes, de leerkracht, was enthousiast: Het is geweldig om te zien hoe de kinderen openstaan voor nieuwe smaken. Ze leren niet alleen koken, maar ook samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Het project, dat in samenwerking met de gemeente en een lokale stichting is opgezet, heeft als doel om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met gezonde voeding. Kollumer hoopt dat dit initiatief navolging krijgt: Koken op school zou vaker moeten gebeuren.

Het is niet alleen educatief, maar ook verbindend. De kinderen gaan met een voldaan gevoel naar huis, met een recept én een nieuwe vaardigheid op zak. De komende weken zal de school vaker dergelijke activiteiten organiseren, met andere chefkoks en keukens uit de regio, om de kinderen een brede culinaire basis te geven





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Kookles Basisschool Chefkok Tabouleh Rasquert

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