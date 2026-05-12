Basisschool De Violier in Maasbree wint Kidswedstrijd van Nationale Veteranendag

Bij Basisschool De Violier in Maasbree heeft een groep 7a van de basisschool een Kidswedstrijd op het gebied van veteranen gewonnen. Zij ontwerpen een uniek ontwerp op het dak van hun school en worden verrast door veteranen met een viertonner van Defensie. Hun ontwerp zal omgetoverd worden tot een echte muurschildering en worden naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hiervoor meegenomen. Ook krijgen de kinderen een workshop en een rondje kunnen maken in de viertonner, maar ook gaan ze naar de Nationale Veteranendag in Den Haag waar hun ontwerp te bewonderen is tijdens de Nationale Veteranendag.

Bij Basisschool De Violier in Maasbree stond dinsdagmiddag een enorme viertonner van Defensie voor de deur. Niks aan de hand, gelukkig: de leerlingen hadden een wedstrijd gewonnen en kregen daarom een bezoekje van veteranen.

De leerlingen deden mee aan de Kidswedstrijd van de Nationale Veteranendag en ontwierpen een muurschildering. Landelijk deden zo'n 2000 kinderen mee, maar uiteindelijk gingen de leerlingen van groep 7a van BS De Violier er met de winst vandoor. Alle leerlingen hebben een bijdrage geleverd aan het ontwerp, vertelt Gidie Reijnen, leerkracht van groep 7a. Wekenlang werkten ze samen aan het tekenen en kleuren van de muurschildering.

Het resultaat is een kleurrijk ontwerp waarin onder andere militairen, een peace-teken en een vredesduif te zien zijn. In het midden van de tekening staat een wereldbol die gedragen wordt door twee handen. Dat staat voor alles wat de militairen hebben gedaan voor de wereldvrede. Volgens Reijnen leeft het thema heel erg onder de kinderen.

De leerlingen gingen samen naar de Nationale Veteranendag om hun ontwerp te laten zien, veteranen te ontmoeten en liburan gev printen. Zij maakten onderdeel uit van het programma en werden uitgenodigd om hun muurschildering te laten zien, veteranen op het podium te interviewen en een ontmoeting met de koning te krijgen. De kinderen kregen meteen een graffitiworkshop en maakten een rondje in de grote viertonner.

Als kers op de taart wordt hun ontwerp omgetoverd tot echte muurschildering, en worden ze uitgenodigd voor de Nederlandse Veteranendag op 27 juni. Bij de Veteranendag zijn ook premier Rob Jetten en het koningspaar aanwezig





