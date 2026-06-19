Basisscholen in Amsterdam widening aandacht voor Keti Koti met onderwijs en optochten

Meer basisscholen in Amsterdam besteden uitgebreide aandacht aan Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De Flevoparkschool in Oost viert de hele maand juni met lessen, workshops en een grote optocht. Een rondgang toont dat scholen op diverse manieren betrokken zijn, van gesprekken tot museumbezoeken, wat een groeiend bewustzijn weerspiegelt van het belang van het slavernijverleden in het onderwijs.

In Amsterdam se basisscholen wordt steeds vaker uitgebreide aandacht besteed aan Keti Koti , de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De Flevoparkschool in Oost makes dit tot een centraal onderdeel van het onderwijs.

De school viert en herdenkt de afschaffing van de slavernij op 1 juli, de dag dat 153 jaar geleden de slavernij in de Nederlandse koloniën officieel werd opgeheven. Janneke Poort, intern begeleider en coördinator van de activiteiten, legt uit dat de school een diverse leerlingenpopulatie heeft en het belangrijk vindt dat de volledige geschiedenis aan bod komt.

Gedurende de hele maand juni staan lessen over Keti Koti centraal: leerlingen leren over de geschiedenis van de slavernij en de afschaffing, maken traditionele kleding zoals angisa's (hoofddoeken) en andere versieringen, en zingen liedjes. Dit onderwijs moet het belang van de vrijheid en het eren van de voorouders overbrengen.

De voorbereidingen kulmineren in een feestelijke optocht op 1 juli, de Bigi Spikri, waarbij alle kinderen van de voorschool tot groep acht door de buurt trekken, onder meer door de Molukkenstraat en Javastraat, ter teken van vrijheid en verbondenheid met de geschiedenis. De school hopte met deze parade iedereen te laten zien dat dit onderdeel uitmaakt van de stad. Het is de eerste keer dat de school deze optocht organiseert.

De aandacht voor Keti Koti is niet uniek voor de Flevoparkschool. Een rondgang van AT5 onder 20 basisscholen in Amsterdam laat zien dat scholen op verschillende manieren betrokken zijn bij Keti Koti. Sommige scholen bespreken het thema alleen als gespreksopener van de dag, terwijl ander gastlessen verzorgen, eigen docenten lessen geven of musea bezoeken. Ook zijn scholen waar zowel leerlingen uit de onderbouw als de bovenbouw mee bezig zijn.

Enkele scholen organiseren zelf een optocht door de buurt of sluiten zelfs de deuren op 1 juli zodat ouders en leerlingen de Nationale Herdenking in het Oosterpark kunnen bijwonen. Andere scholen vieren Keti Koti op een andere dag in de week. Bij de Flevoparkschool zijn ook de jongste kleuters betrokken. Lerares Orpha laat groep 1/2 kinderen angisa's maken en liedjes zingen.

Ondanks hun jonge leeftijd begrijpen ze al dat het gaat om een vrijheidsfeest. Het thema wordt doorheen alle groepen uitgewerkt, wat bijdraagt aan een begrip van identiteit, geschiedenis en Respect. Deze bredere beweging in het Amsterdamse basisonderwijs weerspiegelt een groeiend besef van het belang van het bespreken van het slavernijverleden en de daaraan gekoppelde vrijheidsstrijd. Het combineert educatie, cultuur en gemeenschapsvorming, en zorgt ervoor dat een historisch onderwerp tastbaar en relevand wordt voor nieuwe generaties.

De betrokkenheid van scholen versterkt ook de stadswijde herdenking en benadrukt dat Keti Koti niet alleen een historische gebeurtenis is, maar ook een actueel feest van verbinding en trots binnen diverse Amsterdamse wijken





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