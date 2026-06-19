Basisscholen in Amsterdam besteden steeds meer aandacht aan Keti Koti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Leerlingen volgen lessen over Keti Koti, maken traditionele kleding en organiseren op 1 juli een feestelijke optocht door de wijk.

Basisscholen in Amsterdam besteden steeds meer aandacht aan Keti Koti . Op de Flevoparkschool in Oost wordt de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij de hele maand centraal in het onderwijs.

Leerlingen volgen lessen over Keti Koti, maken traditionele kleding en organiseren op 1 juli een feestelijke optocht door de wijk. Voor de Flevoparkschool in Oost is het één van de belangrijkste dagen van het jaar: Keti Koti. De school viert en herdenkt dan de afschaffing van de slavernij. Op 1 juli is het 153 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën werd afgeschaft.

We zijn een school vol met Amsterdamse kinderen, van alle kleuren, soorten en maten, legt Janneke Poort uit. Ze is werkzaam op de Flevoparkschool als intern begeleider en coördineert alle activiteiten in het kader van Keti Koti op de school. We vinden het heel belangrijk dat de hele geschiedenis aan bod komt, op 1 juni wordt op de school dan ook van alles georganiseerd rondom Keti Koti.

Leerlingen krijgen lessen over de afschaffing van de slavernij, volgen workshops om traditionele kleding te maken die tijdens de slavernij werd gedragen en zingen liedjes. Met het onderwijs en de activiteiten hoopt de school het belang van de afschaffing van de slavernij zo goed als mogelijk over te dragen op alle leerlingen. De aandacht voor Keti Koti op de Flevoparkschool in Oost staat niet op zichzelf.

Meer basisscholen in de stad besteden aandacht aan de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Hoe de scholen er aandacht aan besteden verschilt, blijkt uit een rondgang van AT5 onder 20 basisscholen in alle delen van de stad. Sommige scholen bespreken Keti Koti alleen met leerlingen als gespreksopener van de dag. Andere scholen daarentegen verzorgen daarnaast in aanloop naar Keti Koti gastlessen of lessen door eigen docenten.

Ook bezoeken ze musea waar ze leren over het slavernijverleden. Dit geldt zowel voor klassen in de onderbouw als de bovenbouw. Tijdens Keti Koti op 1 juli organiseren enkele scholen een feestelijke optocht door de buurt om bewoners in de wijk te wijzen op het belang van Keti Koti. Een enkele school sluit zelfs de deuren op die dag zodat leerlingen en ouders bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in het Oosterpark aanwezig kunnen zijn.

Die basisscholen vieren Keti Koti op school een dag eerder op later. Niet alleen in de bovenbouw wordt er aandacht aan besteedt, ook de leerlingen van groep 1/2 zijn met het thema bezig. De kinderen van lerares Orpha maken zelf angisa's en zingen liedjes. Ondanks hun leeftijd hebben de leerlingen zeker al een idee waarvoor het allemaal is.

We maken het voor het Keti Koti-feest, legt een meisje uit dat knutselt aan een toekan als versiersel voor in de klas. Dat is het vrijheidsfeest. De lessen en activiteiten rond Keti Koti op de Flevoparkschool dienen bovendien als voorbereiding op de Bigi Spikri optocht die op 1 juli door de buurt trekt. We gaan een optocht lopen door de buurt met alle kinderen, legt Poort uit.

Die vanaf de voorschool tot en met groep acht. Met de feestelijke parade die in het teken staat van vrijheid en het eren van de voorouders hoopt de school iedereen te kunnen laten zien dat dit bij de stad hoort. Het is dit jaar voor het eerst dat de school dit organiseert. De tocht loopt door de Indische buurt, onder meer door de Molukkenstraat en Javastraat





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